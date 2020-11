Comisia Europeana negociaza cu Moderna pentru milioane de vaccinuri anti Covid-19. Pretul: sub 25 de dolari doza

Moderna a anuntat luni ca vaccinul sau experimental are o eficacitate de 94,5% pentru prevenirea Covid-19, pe baza datelor preliminare ale unui studiu clinic de faza finala, devenind al doilea producator de medicamente care a raportat rezultate peste asteptari, dupa ce Pfizer si BioNTech au anuntat saptamana trecuta ca vaccinul lor candidat are o eficacitate de peste 90%.UE este implicata in discutii cu Moderna pentru vaccinul experimental destinat noului coronavirus cel putin din luna iulie, arata un document intern obtinut de Reuters.Oficialul european a spus ca acordul ar putea avea loc in urmatoarele zile. Discutiile se concentreaza pe aspectele legale ale contractului, neexistand probleme legate de pret sau de raspundere juridica.Pretul negociat este de sub 25 de dolari pe doza, a mai spus oficialul, care a refuzat sa ofere alte detalii.Moderna nu a fost disponibila imediat pentru comentarii.Statele Unite au platit Moderna 15 dolari pe doza, pentru a contracta 100 de milioane de vaccinuri, intr-un acord de 1,5 miliarde de dolari convenit in luna august. La acest pret s-a adaugat o finantare de 1 miliard de dolari primita de Moderna pentru vaccin, pretul combinat ajungand la 25 de dolari, potrivit termenilor acordului care au fost facuti publici.Washingtonul are optiunea de a cumpara alte 400 de milioane de doze din acest vaccin, la un pret nedezvaluit.Vaccinul Moderna este administrat in doua doze.Comisarul european pentru Sanatate, Stella Kyriakides, a afirmat pe Twitter ca rezultatele Moderna sunt "incurajatoare" si ca noile acorduri UE cu producatorii de vaccinuri "vor veni in curand"."Negocierile cu compania sunt in curs de desfasurare. Inca nu am incheiat sau semnat un contract ", le-a spus Kyriakides parlamentarilor UE intr-o audiere de luni.Un purtator de cuvant al Comisiei nu a raspuns la intrebarile privind pretul si calendarul unui posibil acord cu Moderna.Pe 24 august, Comisia, care poarta discutii cu producatorii de vaccinuri in numele statelor UE, a anuntat ca discutiile preliminare cu Moderna au fost incheiate in scopul semnarii unui contract pentru furnizarea a 80 de milioane de doze din vaccinul acesteia, cu optiunea de a cumpara alte 80 de milioane.Saptamana trecuta, Comisia a ajuns la un acord cu Pfizer si BioNTech cu privire la furnizarea potentialului lor vaccin COVID-19, la cateva ore dupa ce companiile si-au anuntat rezultatele pozitive, au declarat oficialii UE, adaugand ca momentul a fost o coincidenta.Semnarea oficiala a contractului este asteptata la sfarsitul acestei saptamani.Un oficial a declarat pentru Reuters ca UE a fost de acord sa plateasca mai putin de 19,50 dolari pe doza companiilor Pfizer si BioNTech, adaugand ca pretul reflecta partial sprijinul financiar acordat de UE si de Germania pentru dezvoltarea medicamentului.De asemenea, UE a incheiat acorduri de aprovizionare cu AstraZeneca, Johnson & Johnson si Sanofi pentru vaccinurile lor experimentale destinate COVID-19.