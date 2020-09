Raportul Comisiei Europene: Se asteapta ca somajul din UE sa creasca pana la 9 %. Economia revine la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte

De asemenea, se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial. Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen , sustine miercuri primul sau discurs privind starea Uniunii, in Parlamentul European."Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va sustine primul sau discurs privind starea Uniunii maine, 16 septembrie 2020, la ora 10:00 a.m. (ora Romaniei)", anunta CE.In, presedintele CE consemneaza:- Ne-am adaptat la imprejurari neprevazute si dramatice, respectand in acelasi timp principiile si aspiratiile definite in orientarile noastre politice de acum un an.- Putem reusi numai daca cetatenii si comunitatile sunt abilitati sa devina agenti ai tranzitiei.- Industria europeana poate fi deschizatoare de drumuri in ceea ce priveste tranzitia catre neutralitatea climatica si adoptarea unei pozitii de lider in domeniul digital. In a 101-a zi de mandat, Comisia von der Leyen a prezentat o noua Strategie industriala, destinata sa le permita intreprinderilor europene sa isi indeplineasca obiectivele ambitioase, consolidand in acelasi timp competitivitatea globala a acestora.- Nimeni nu va fi lasat in urma, fie ca este femeie sau barbat, fie ca provine din est, din vest, din sud sau din nord si fie ca este tanar sau batran.- O piata unica mai bine integrata si pe deplin functionala ar oferi intreprinderilor europene oportunitati si ar genera o crestere suplimentara anuala de 183 pana la 269 de miliarde EUR in sectorul productiei si 338 de miliarde EUR in sectorul serviciilor. Aceasta reprezinta o crestere de aproximativ 12 % a produsului intern brut al UE. Piata unica este o poveste de succes care continua sa creeze prosperitate si oportunitati pentru cetatenii si, in egala masura, pentru intreprinderile din UE.- Odata cu inceputul pandemiei, nevoia unui raspuns coordonat global a devenit evidenta - iar Comisia von der Leyen a explorat noi modalitati de a valorifica capacitatea de mobilizare a UE.- Pandemia provocata de coronavirus a zguduit pana in temelii Europa si intreaga lume. La inceput au fost doar cazuri izolate, dar curand acestea s-au transformat intr-o urgenta care afecteaza toate tarile, toate regiunile si toti oamenii. De la inceputul anului, in UE au fost pierdute din cauza COVID-19 aproape 150 000 de vieti omenesti, iar numarul celor care si-au pierdut viata in alte parti ale lumii este mult mai mare. In pofida dificultatilor, au putut fi salvate sute de mii de vieti. Daca Uniunea Europeana si statele sale membre nu actionau rapid si hotarator pentru a proteja vietile si mijloacele de subzistenta ale europenilor, tragedia ar fi fost mult mai mare. Lucratorii din prima linie s-au achitat de propriile indatoriri cu eroism, cetatenii au acceptat sa isi sacrifice libertati fundamentale si s-au luat masuri fara precedent pentru a limita raspandirea virusului.- Initiativele pentru investitii ca reactie la coronavirus, in valoare de pana la 54 de miliarde EUR, au fost instituite intr-un timp record pentru a asigura lichiditati intreprinderilor si sectorului asistentei medicale.- Se asteapta ca somajul din UE sa creasca pana la 9 % in 2020, acesta afectand in mod disproportionat femeile, tinerii, lucratorii slab calificati si pe cei cu contracte temporare. Saracia, excluziunea sociala si inegalitatile sunt susceptibile sa creasca, ceea ce scoate in evidenta importanta unei redresari incluzive si echitabile pentru toti. Se preconizeaza ca economia va reveni la o crestere pozitiva in 2021, insa perspectivele sunt incerte, iar modul in care va evolua situatia in materie de sanatate publica se va dovedi crucial.- Lunile si anii urmatori reprezinta un moment crucial in istoria europeana si pentru generatiile viitoare.Acesta va fi urmat de o dezbatere, in plen, cu membrii Parlamentului European.In fiecare an, in luna septembrie, presedintele Comisiei Europene rosteste in fata Parlamentului European un discurs privind starea Uniunii, in care face un bilant al realizarilor din ultimul an si prezinta prioritatile pentru anul urmator.De asemenea, expune solutiile Comisiei la cele mai presante provocari cu care se confrunta Uniunea Europeana si idei pentru conturarea viitorului UE.