Reactii dure dupa mesajul jenant al comisarului european Adina Valean. "Sa-ti fie rusine. UE ar trebui sa apere drepturile omului"

"Avionul Ryanair a decolat chiar acum de pe aeroportul din Minsk catre Vilnius. Vesti bune pentru toti, in special pentru familiile si prietenii celor aflati la bord", scria Adina Vlean, duminica, 23 mai, la ora 20.08. Mesajul "optimist" nu spune nimic despre arestarea jurnalistului Roman Protasevici si a altor pasageri de catre regimul Lukasenko.Postarea a starnit mai multe reactii pe Twitter, undele de-a dreptul vehemente:"Sterge asta" a scris Ben Tonra, analist de politica externa si profesor de relatii internationale.Fostul europarlamentar britanic Andrew Duff comenteaza: "Unul din motivele pentru care Comisia Europeana e neajutorata este ca are prea multi comisari"Ville Niinisto, fost ministru in Finlanda si actual europarlamentar: "Sa-ti fie rusine. UE ar trebui sa apere drepturile omului".Profesorul si analistul Armand Gosu este de parere ca: "Odata cu postarile inadecvate ale comisarului european pentru transporturi, Adina Valean, la Bruxelles de discuta din nou despre reducerea numarului de comisari. Un portofoliu de comisar european pare o palarie prea mare pentru Romania. Doamna Valean a starnit la fel de multa furie precum Lukasenko".