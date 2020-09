Sefa Comisiei Europene mentioneaza tara noastra in topul dezastrelor naturale ca urmare a schimbarilor climaterice: Seceta din Romania a distrus culturile

Von der Leyen a dat exemple recente de dezastre naturale ca urmare a schimbarilor climatice, printre acestea enumerand si culturile distruse de seceta din Romania, scrie Digi 24. "Nu exista o nevoie mai urgenta de a accelera, decat atunci cand este vorba de viitorul insusi al fragilei noastre planete. O buna parte din activitatea la nivel international s-a oprit din cauza izolarii. Planeta a continuat sa devina din ce in ce mai fierbinte, periculos de fierbinte. Am vazut tot ce se intampla in jurul nostru, de la locuintele evacuate din cauza prabusirii ghetarului din Mont Blanc, la incendiile din Oregon pana la culturile distruse din Romania de cea mai puternica seceta de zeci de ani", a spus presedintele Comisiei Europene.Conform sefei Comsiei Europene, aceasta majorare a obiectivului de la 40% la 55%, care ar avea consecinte pentru sectorul energetic, transporturi sau agricultura, "este prea mare pentru unii si insuficienta pentru altii. Insa economia si industria noastre o vor putea face", a declarat Ursula von der Leyen in primul sau discurs privind starea Uniunii sustinut in Parlamentul European.Ea a precizat ca noul obiectiv este necesar pentru a plasa UE "ferm pe drumul" spre indeplinirea planului sau de a ajunge la neutralitate in privinta emisiilor de carbon pana in 2050, iar analizele Comisiei confirma ca o reducere cu 55% e emisiilor este posibila economic.Ursula von der Leyen a recunoscut ca propunerea va diviza Parlamentul European si statele membre, care vor trebui sa aprobe aceasta tinta obligatorie juridic.Pentru a contribui la realizarea obiectivului, ea a precizat ca 30% din pachetul european de relansare in contextul pandemiei de coronavirus, reprezentand granturi si credite de 750 de miliarde de euro, pe care UE ca intreg le va imprumuta, ar trebui obtinut prin obligatiuni verzi.Parlamentul European si liderii din EU inca mai trebuie sa ajunga la un acord asupra planului pentru 2030.Discutiile sunt tensionate, in contextul in care unele tari sustin ca nu pot face reduceri mai mari din cauza dependentei lor economice de sectoarele puternic poluante, asa cum este industria carbunelui.In schimb, activistii de mediu spun ca obiectivul de reducere cu 55% nu este suficient pentru a atinge scopul de neutralitate privind emisiile de carbon pana in 2050.