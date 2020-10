Seful diplomatiei europene si comisarul european pentru gestionarea crizelor intra in carantina la o saptamana dupa o vizita in Etiopia

I was informed this afternoon that a member of the delegation travelling with me and @JanezLenarcic to Ethiopia last week has tested positive for coronavirus. I tested negative upon my return on Sunday. I am self-isolating in accordance with rules and will wait to do second test. - Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 13, 2020

Today I was informed that a member of my team, who was not on a mission to Ethiopia end of last week, has tested #COVID19 positive. In line with public health protocols I am self-isolating and working from home pending the 2nd test. I have no symptoms and feel well. Stay safe! - Janez Lenarcic (@JanezLenarcic) October 13, 2020

"Am fost informat marti dupa-amiaza ca un membru al delegatiei care a calatorit cu mine si cu Janez Lenarcic in Etiopia saptamana trecuta a fost testat pozitiv la coronavirus", a explicat spaniolul Josep Borrel, 73 de ani, intr-un mesaj pe contul sau de Twitter "Am fost testat negativ la revenire duminica. Ma autoizolez conform regulilor si voi astepta pentru a face al doilea test", a adaugat el.Slovenul Janez Lenarcic, 52 de ani, a anuntat si el pe Twitter ca a fost "informat ca un membru al echipei sale, care nu a fost in misiune in Etiopia la sfarsitul saptamanii trecute, a fost testat pozitiv al COVID-19", indicand ca se izoleaza in asteptarea celui de-al doilea test."Nu am niciun simptom si ma simt bine", a preciza el. "Eu si membrii echipei mele cu care care am mers in Etiopia am fost testati inainte de vizita si dupa revenirea la Bruxelles , toti si de fiecare data negativ", a adaugat comisarul european.Reglementarile din Belgia prevad o carantina de sapte zile cu incepere de la ultimul contact cu o persoana pozitiva.Pana in prezent, un singur membru din cei 27 ai executivului european, comisarul bulgar pentru cercetare, Mariya Gabriel, a fost testata pozitiv la COVID-19.In carantina dupa ce a fost in contact cu un membru bolnav al echipei sale, un test a aratat sambata ca si ea a contactat virusul.