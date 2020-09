Seful diplomatiei europene: UE se pregateste sa ia ''decizii dificile'' impotriva Turciei

"Relatiile noastre cu Turcia sunt la rascruce si a venit momentul ca liderii nostri sa ia decizii dificile" la summitul lor de la 24 si 25 septembrie, a declarat el intr-o dezbatere in Parlamentul European."Insa nu exista inca un acord in privinta sanctiunilor", a subliniat el. Pentru a adopta sanctiuni impotriva unui stat tert este nevoie de unanimitatea celor 27 de tari membre ale UE Un set foarte vast de optiuni, care include si sanctiuni economice, a fost elaborat de serviciile lui Josep Borrell impotriva regimului lui Recep Tayyip Erdogan si a fost aprobat de ministrii de externe din UE la reuniunea lor de la sfarsitul lunii august de la Berlin."A venit momentul ca acordul politic sa fie transformat in decizie formala", a declarat seful diplomatiei europene.Ministrii de externe din UE se vor reuni luni la Bruxelles pentru a concretiza decizia, insa ea este ingreunata de dorinta afisata de cele 27 de state membre de a sanctiona de asemenea si abaterile comise in Belarus de regimul presedintelui Aleksandr Lukasenko."Vrem o solutie care sa permita sanctionarea Turciei si Belarusului in acelasi ritm", a explicat Josep Borrell.Ciprul a cerut aceasta conditionare si blocheaza pentru moment orice decizie impotriva Belarusului pentru a avea castiga de cauza, potrivit unei surse diplomatice.Marile grupuri politice din Parlamentul European s-au pronuntat luni pentru sanctiuni impotriva Turciei, iar mai multi eurodeputati care au luat cuvantul au cerut un embargou asupra vanzarilor de arme catre aceasta tara."Aceasta cerere depaseste competentele mele si pe cele ale UE. Este o competenta nationala a statelor membre. Familiile dvs. politice vor trebui sa se bazeze pe parlamentele dvs. nationale", a adaugat el.Seful diplomatiei europene a pledat pentru continuarea dialogului cu Ankara. Insa el a recunoscut ca "situatia s-a agravat", chiar daca Turcia si-a retras nava sa de cercetare seismica, Oruc Reis, aflata in centrul tensiunilor din Mediterana de Est.Josep Borrell considera decizia un semn de revenire la calm, insa seful diplomatiei turce Mevlut Cavusoglu a negat luni ca ar fi vorba de "un pas in spate".Deciziile care vor fi luate luni de ministrii de externe din UE "vor depinde de ce se va intampla in urmatoarele zile", a atras atentia seful diplomatiei europene.