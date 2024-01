UE aproba crearea unei liste unice a aditivilor alimentari

Uniunea Europeana (UE) a aprobat, marti, crearea unei liste unice de aditivi alimentari autorizati in spatiul comun, o masura destinata sa faciliteze cunoasterea si controlul acestor substante de catre consumatori si de autoritatile care se ocupa de securitatea alimentara.

Expertii din Comitetul Permanent pentru Lantul Alimentar si Sanatatea Animala (SCoFCAH) au aprobat o propunere a executivului comunitar de a se stabili ce aditivi care potenteaza gustul alimentelor pot fi folositi in produsele alimentare, precum si o reglementare tranzitorie pentru celelalte substante din alimente, potrivit Univision.com, care citeaza agentia de stiri EFE.

In prezent, exista numeroase divergente intre tarile membre UE in privinta aditivilor alimentari, potrivit unui comunicat al Comisiei Europene, care precizeaza ca noua normativa va armoniza reglementarile interne si va crea reguli mai clare in utilizarea acestor substante.

Noua legislatie va stabili o lista ampla a substantelor care pot fi folosite in produsele alimentare, iar dupa ce acest proces se va termina, va trebui sa fie adoptat de Consiliul de ministrii pentru Agricultura din toate tarile UE.

Ulterior, va fi acordata o perioada de 6 luni producatorilor, pentru a se conforma cu noile reguli. Dupa acest termen, toate substantele care nu se regasesc pe lista vor fi interzise.

Comitetul de experti ai UE a aprobat si crearea unei reglementari provizorii pentru aditivii alimentari artificiali folositi la fabricarea produselor comestibile, care vor fi autorizati intr-o etapa ulterioara.