UE testeaza interoperabilitatea intre aplicatiile de urmarire a COVID- 19 dezvoltate de sase state: Cehia, Danemarca, Germania, Irlanda, Italia si Letonia

Acest sistem-"pasarela" ar urma sa inceapa sa functioneze in mod efectiv din octombrie, dupa incheierea fazei testelor, precizeaza Bruxellesul.Comisia "a dat startul unor teste intre servere(din fundal) ale aplicatiilor oficiale de urmarire ale Cehiei, Danemarcei, Germaniei, Irlandei, Italiei si Letoniei cu un server-nou infiintat", pentru a asigura interoperabilitatea acestora, a anuntat intr-un comunicat CE.In practica, acest sistem "va permite aplicatiilor sa functioneze fara discontinuitate inclusiv peste frontiere".Astfel, cu o singura aplicatie, utilizatorii vor putea sa semnaleze in continuare un test pozitiv sau sa primeasca o alerta, chiar daca calatoresc in strainatate.Aplicatie de urmarire franceza "StopCovid" - creata de Guvernul francez si care a avut un succes foarte impartit - nu a fost asoaicata in faza de testare a proiectului, din cauza arhitecturii sale.Aplicatiile anti-COVID-19 susceptibile sa functioneze in afara frontierelor unei singure tari "pot constitui instrumente performante in cadrul eforturilor pe care le depunem in vederea indiguirii raspandirii COVID-19 (...). Folosite in mod suficient de larg, ele ne pot ajuta sa spargem lanturile transmiterii" bolii, a subliniat comisarul european al Sanatatii, Stella Kyriakides."Deplasarile si schimburile persoanle se afla, asadar, in centrul proeiectului european si al pietei unice.va simplifica aceste deplasari si aceste schimburi in aceasta perioada de pandemie si va permite sa se salveze vieti", a anuntat comisarul european insarcinat cu PIata Comuna Thierry Breton.Informatiile schimbate intre aplicatii prin serverul pasarela, "vor fi schimbate intr-un format << pseudonimizat >> . Ele vor fi criptate, limitate la minimum necesar si pastrate doar cat este necesara urmarirea infectiilor", da asigurari Comisia.