Ungaria si Polonia isi mentin cooperarea si pozitia de veto in cazul bugetului UE

"Am afirmat ca ramanem uniti. Nu vom lasa spatiu niciunui efort de a sparge aceasta cooperare", a afirmat Szijjarto intr-un video pe Facebook Potrivit MTI, Ungaria si Polonia au solicitat discutii suplimentare pentru gasirea unei solutii pe care sa o poata accepta toate statele membre, a spus ministrul ungar, dupa o reuniune a omologilor sai din UE . Dat fiind ca ambele tari sunt angajate fata de respectarea statului de drept, un acord este inca posibil, a indicat el. Consiliul European a ajuns deja la un acord cu privire la bugetul pentru 2021-2027 la summitul din iulie, a subliniat Szijjarto. Cu toate acestea, decizia ulterioara a Parlamentul European incalca acel acord, a adaugat el."Este clar ca vedem ca dezbaterea va fi redusa in cele din urma la cine accepta migranti si cine nu", a spus ministrul.Potrivit lui Szijjarto, recent incheiatele Negocieri Post-Cotonou, acordul UE cu state din Africa-Caraibe-Pacific, au descris migratia drept o evolutie pozitiva, fara niciun cuvant despre riscurile de sanatate sau de securitate pe care le implica, sau despre 'opiniile diferite ale anumitor state'.Ministrul ungar a mai afirmat ca acest acord deschide usa pentru noi valuri de migratie in Europa. Tarile care nu adopta opinia dominanta vor fi acuzate ca nu adera la respectarea statului de drept si 'vor exista incercari de stopare a finantarii lor'.Legarea finantarii de astfel de conditii este contrara Tratatului UE, iar din acest motiv Ungaria si-a intarit alianta cu Polonia si va ramane consecventa punctului sau de vedere, a mai spus Peter Szijjarto.Potrivit Reuters, premierul polonez Mateusz Morawiecki si omologul sau ungar, Viktor Orban , au o discutie luni seara prin videoconferinta, a informat biroul sau de presa. Uniunea Europeana are nevoie de un semnal din partea celor doua tari luni sau marti ca vor renunta la veto, in caz contrar blocul va trebui sa infiinteze fondul de redresare fara cele doua state membre, a afirmat un inalt diplomat UE, citat de aceeasi agentie.