Ursula von der Leyen atentioneaza Turcia sa renunte la orice incercare de a-si intimida vecinii: Cipru si Grecia pot conta pe solidaritate totala

"Turcia este un vecin important si va fi mereu. Insa desi suntem apropiati geografic, distanta dintre noi pare sa se mareasca", a declarat ea in discursul privind starea Uniunii, sustinut in Parlamentul European."Da, Turcia este situata intr-o regiune care se confrunta cu tulburari. Si da, ea primeste milioane de refugiati, pentru a caror gazduire noi oferim un ajutor financiar considerabil. Insa nimic din asta nu justifica tentativa de intimidare a vecinilor sai", a adaugat sefa CE.Grecia si Turcia isi disputa zone din Mediterana de Est potential bogate in gaze naturale. Tensiunea s-a agravat la sfarsitul lunii august, cand au fost efectuate manevre militare rivale."Statele noastre membre, Cipru si Grecia, pot conta mereu pe o solidaritate totala din partea Europei pentru a-si proteja drepturile legitime in materie de suveranitate", a promis Ursula von der Leyen."Aplanarea tensiunilor in Mediterana de Est este in interesul nostru reciproc. Nu exista decat o singura cale de urmat: sa ne abtinem sa actionam unilateral si sa reluam negocierile cu buna credinta, deoarece este drumul care duce spre stabilitate si solutii durabile", a continuat ea. Franta si-a afisat clar sprijinul pentru Grecia desfasurand nave de razboi si avioane de lupta in regiune, o intiativa denuntata puternic de Ankara.Nava turca de exploatare aflata in centrul acestor tensiuni a revenit duminica pe coasta Turciei, iar asta ar putea deschide calea aplanarii tensiunilor intre cele doua tari.Este vorba "de o etapa in directia cea buna", "necesara pentru a crea spatiul indispensabil pentru dialog", a spus Ursula von der Leyen.Criza din Mediterana de Est se afla pe agenda summitului european de la 24 si 25 septembrie de la Bruxelles , unde se vor discuta si eventuale sanctiuni impotriva Turciei.