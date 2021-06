Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen se declara "foarte ingrijorata" de legea care interzice promovarea LGBT in Ungaria

Textul legii adoptate marti la Budapesta prevede ca "pornografia si continutul ce reprezinta sexualitate sau promoveaza devierea identitatii de gen, schimbarea sexului si homosexualitatea nu trebuie sa fie accesibile celor cu varsta sub 18 ani".Potrivit ONG-urilor, aceasta va duce la interzicerea programelor educative, a reclamelor, a cartilor sau a serialelor in care este mentionata homosexualitatea."Foarte ingrijorati de noua lege din Ungaria. In prezent examinam daca ea incalca legislatia europeana", a scris von der Leyen pe Twitter Comisia Europeana anuntase deja mai devreme in cursul zilei de miercuri ca analizeaza din punct de vedere juridic legea initiata de partidul premierului Viktor Orban "Ceea ce vom face va depinde de ceea ce vom descoperi, trebuie sa ne uitam in ce aspecte si puncte legea respecta sau nu legislatia europeana, principiile UE sau Carta drepturilor fundamentale", a explicat o purtatoare de cuvant a Comisiei, Dana Spinant.Comisia Europeana a reamintit ca in noiembrie a prezentat o strategie destinata combaterii discriminarilor si a urii impotriva persoanelor LGBT (lesbiene, homosexuali, bisexuali, transgender)."Cred intr-o Europa care imbratiseaza diversitatea, nu intr-o Europa care o ascunde copiilor nostri. Nimeni nu ar trebui sa faca obiectul unei discriminari pe baza orientarii sexuale", a declarat von der Leyen pe Twitter.La Washington, o purtatoare de cuvant a Departamentului de Stat a comunicat "ingrijorarea" autoritatilor americane in legatura cu "libertatea de exprimare" din Ungaria si a apreciat ca legea stabileste restrictii care "nu isi au locul intr-o societate democratica".Ungaria, sub conducerea premierului Viktor Orban din 2010, si-a intensificat deja din decembrie 2020 ofensiva impotriva comunitatii LGBT, consacrand in Constitutie definitia sexului unei persoane ca fiind doar cea de la nastere si interzicand de facto adoptiile de catre cupluri de acelasi sex.In 2018, Ungaria a fost vizata de o procedura - articolul 7 din tratat - declansata de Parlamentul European pentru "incalcare grava" a valorilor UE care, teoretic, poate conduce la sanctiuni, dar se afla in prezent in impas.