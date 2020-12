Ursula von der Leyen: Cele 27 de state UE vor putea incepe "in aceeasi zi" vaccinarea anti-COVID. Vicepresedinte CE: Va fi un cadou de Craciun

"In sfarsit, de acum intr-o saptamana, primul vaccin va fi autorizat, asadar vaccinarile vor putea incepe imediat (...) Este o sarcina imensa", a declarat sefa executivului UE "Sa incepem, deci, cat mai curand posibil aceasta (campanie de) vaccinare toti impreuna in 27, cu un debut in aceeasi zi", a pledat ea.Intr-un interviu aparut miercuri in cotidianul italian La Repubblica si citat de dpa, Margaritis Schinas, vicepresedinte al Comisiei Europene, a spus ca 'vaccinul va fi un cadou de Craciun pentru toti cetatenii continentului nostru'.EMA a anuntat marti ca va lua pe 21 decembrie o decizie cu privire la autorizarea vaccinului Pfizer/BioNTech, cu opt zile mai devreme decat era planificat.Dupa autorizarea de catre EMA, Comisia Europeana va lucra cu "viteza supersonica" pentru a da propria aprobare vaccinului, ceea ce ar putea interveni in termen de doua zile, a explicat Schinas."Vom face in doua zile o munca ce dureaza in mod normal doua luni", a spus el, mentionand ca aceasta va permite tarilor UE sa inceapa vaccinarile in jurul datei de 26 decembrie. Spania , Belgia, Olanda , Luxemburg si Elvetia au anuntat marti ca isi vor coordona lansarea programelor de vaccinare.Potrivit lui Schinas, Comisia va lansa o campanie de informare a publicului in sprijinul programelor de vaccinare, el declarandu-se dispus sa se implice personal in convingerea scepticilor."Am avut COVID in octombrie. Daca cineva nu crede in virus, trimiteti-l la mine si ii vor spune ce inseamna sa lupti din greu impotriva acestei boli de pe un pat din spital", a afirmat Schinas in interviu.