Consiliul Europei indeamna Belarusul sa lanseze un dialog national: "Este necesar sa garanteze o iesire pasnica din criza actuala"

Secretara generala a organizatiei paneuropene de apararea drepturiloromului Marija Pejcinovic Buric, presedintele Adunarii Parlamentare (APCE) Rik Daems si ministrul grec Miltiadis Varvitsiotis, a carui tara detine presedintia CoE indeamna, intr-un comunicat comun, autoritatile belaruse "sa angajeze de urgenta un dialog national larg si inclusiv".Acest dialog "este necesar sa garanteze o iesire pasnica din criza actuala si sa deschida usa unor reforme necesare in beneficiul tuturor cetatenilor belarusi", indeamna cei trei oficiali din cadrul organizatiei cu sediul la Strasbourg.Ei cer "eliberarea imediata a tuturor manifestantilor detinuti, oprirea tuturor relelor tratamente si deschiderea unei anchete rapide si transparente cu privire la actele de brutalitate ale fortelor de ordine".In alta declaratie comuna, vicepresedintele Uniunii Europene ( UE ) Josep Borrell si ministrul canadian de Externe Francois-Philippe Champagne subliniaza "obligatiile internationale" ale Belarusului."In calitate de stat participant al Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), Belarusul s-a angajat sa organizeze alegeri cu adevarat democratice si sa apere drepturile persoanei si libertatile fundamentale", afirma ei.Josep Borrell si Francois-Philippe Champagne anunta ca sustin propunerea de mediere a presedintiei OSCE, printr-o vizita a Guvernului belarus. "Indemnam autoritatile belaruse sa accepte aceasta propunere fara intarziere", afirma ei.Belarusul, care se confrunta cu o contestare fara precedent a presedintelui Aleksandr Lukasenko, aflat la putere din 1994, nu este inca membru cu drepturi depline al CoE, din care fac parte 47 de tari, inclusiv Rusia si Ucraina, insa Minskul a semnat si ratificat de-a lungul timpului 12 tratate si protocoale ale organizatiei."Dorim cu totii ca intr-o zi Belarusul sa adere la familia noastra europeana de valori comune si sa devina un membru cu drepturi depline al CoE", care se declara "pregatit sa coopereze" cu aceasta fosta republica sovietica in vederea "contribuirii la apropierea legslatiei belaruse de normele democratice europene", subliniaza reprezentantii CoE.