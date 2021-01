Liderii europeni discuta astazi despre pasaportul de vaccinare. Sefii de stat sau de guvern au o reuniune importanta in sistem de videoconferinta

Importanta distribuirilor

Ce vaccinuri sunt autorizate

Liderii Uniunii Europene ( UE ) vor discuta despre coordonarea raspunsului in privinta pandemiei de COVID-19, inclusiv despre introducerea pe scara larga a vaccinurilor si punerea in aplicare a tuturor instrumentelor disponibile, in vederea limitarii raspandirii virusului, conform site-ului https://www.consilium.europa.eu/.Problema controversatului pasaport de vaccinare urmeaza sa fie discutata astazi, anunta Stirile TVR . Unele tari, Grecia in special, doresc o decizie europeana privind obligativitatea acestui pasaport, care, se spera, va debloca industria turismului si a transportului aerian.Exista si voci care afirma ca e prea devreme pentru un astfel de document, mai ales ca mai toate tarile europene sunt in urma cu vaccinarea.La anteriorul Consiliu European, din 10-11 decembrie 2020, Consiliul European a salutat anunturile pozitive privind dezvoltarea vaccinurilor impotriva COVID-19 si incheierea de acorduri de cumparare in avans de catre Comisie, scrie Agerpres. In plus, liderii au subliniat, in acest context, importanta pregatirilor pentru distribuirea la timp a vaccinurilor, pentru a se asigura ca acestea sunt disponibile la timp si de o maniera coordonata. Nu in ultimul rand, Consiliul European a reamintit atunci ca punerea in circulatie a vaccinurilor nu inseamna ca pandemia s-a incheiat, situatia epidemiologica din Europa ramanand, in continuare, ingrijoratoare.Vaccinarea impotriva COVID-19 a inceput la 27 decembrie 2020 in intreaga Uniune Europeana. Vaccinurile sunt in prezent expediate catre toate statele membre in acelasi timp si in aceleasi conditii. Astfel, in momentul in care un vaccin este autorizat de Agentia Europeana pentru Medicamente, toate tarile UE vor avea acces la acesta in acelasi timp, in functie de dimensiunea populatiei lor.Pana in prezent, Comisia Europeana a acordat o autorizatie de introducere pe piata conditionata pentru doua vaccinuri impotriva COVID-19, in urma unor evaluari pozitive din partea Agentiei Europene pentru Medicamente: vaccinul BioNTech/Pfizer a fost autorizat la 21 decembrie 2020, in timp ce vaccinul Moderna a fost autorizat la 6 ianuarie 2021, mai mentioneaza sursa citata.Pentru a maximiza sansele de a pune la dispozitie cu succes un vaccin tuturor europenilor in cel mai scurt timp posibil, UE a prezentat, in iunie 2020, o strategie a UE in materie de vaccinuri.Astfel, strategia Uniunii urmareste garantarea productiei de vaccinuri in UE, asigurarea unei aprovizionari suficiente pentru tarile UE, prin acorduri preliminare de achizitie cu producatorii de vaccinuri, adaptarea cadrului de reglementare al UE la actuala situatie de urgenta, utilizarea flexibilitatii maxime a normelor UE pentru a accelera procesul de dezvoltare, autorizare si distribuire a vaccinurilor, informeaza https://ec.europa.eu/.De asemenea, pentru a facilita accesul la vaccinuri si la dispozitive de testare pentru COVID-19, Consiliul a adoptat, in decembrie 2020, o decizie care permite tarilor UE sa scuteasca temporar spitalele si medicii de la plata TVA pentru vaccinuri si dispozitive de testare, conform site-urilor https://www.consilium.europa.eu/ si https://ec.europa.eu/.***Anterioara reuniune a Consiliului European a avut loc in zilele de 10 si 11 decembrie 2021. La reuniune s-au discutat, pe langa procesul de vaccinare impotriva COVID-19, subiecte precum bugetul pe termen lung al UE 2021-2027, schimbarile climatice, condamnarea atacurilor teroriste in Europa, relatiile UE-SUA, regimul mondial de sanctiuni al UE in materie de drepturi ale omului etc, scrie https://www.consilium.europa.eu/***Consiliul European a fost creat in decembrie 1973, ca un organism informal la nivelul UE. Prin Tratatul de la Maastricht (1992), Consiliul European devine un organism oficial (fara sa fie una dintre institutiile Uniunii), iar prin Tratatul de la Lisabona (2009), acesta devine una dintre cele sapte institutii ale UE. Astfel, Consiliul defineste orientarea politica generala a UE, dar nu are un rol legislativ la nivelul Uniunii.Consiliul European stabileste agenda politica, in mod traditional prin intermediul "concluziilor" adoptate in cadrul reuniunilor, care identifica subiectele de interes si masurile care urmeaza sa fie luate. Din Consiliul European fac parte sefii de stat sau de guvern ai celor 27 de state membre ale UE, presedintele Consiliului European si presedintele Comisiei Europene. Deciziile in cadrul institutiei sunt adoptate, in general, prin consens. In anumite situatii mentionate in tratatele UE, deciziile sunt adoptate in unanimitate sau cu majoritate calificata.