Copaci căzuți și zboruri anulate în urma unei furtuni puternice care a afectat mai multe regiuni din Europa

Autor: Grigore Dobritoiu
Duminica, 05 Octombrie 2025, ora 16:18
119 citiri
Copaci căzuți și zboruri anulate în urma unei furtuni puternice care a afectat mai multe regiuni din Europa
Aeroportul din VIlnius a fost închis temporar FOTO ltou.lt

O puternică furtună s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând căderi de copaci şi anularea de zboruri, dar până acum nu au existat pagube majore, relatează duminică dpa.

Serviciile de pompieri au fost desfăşurate în mai multe ţări.

În capitala Belgiei, Bruxelles, au avut loc circa 90 de intervenţii ale serviciilor de pompieri, în mare parte din cauza copacilor căzuţi sau a crengilor rupte, a relatat duminică agenţia belgiană de ştiri Belga. Şi în alte părţi ale ţării s-au înregistrat pagube materiale.

În Scoţia şi Norvegia, unele gospodării erau încă fără curent electric duminică dimineaţă, după ce liniile electrice au fost grav avariate de căderi de copaci.

Potrivit postului de radio norvegian NRK, zeci de mii de gospodării din sudul şi centrul ţării scandinave nu aveau electricitate duminică dimineaţă.

În Scoţia, pasagerii au fost atenţionaţi să se aştepte la perturbări ale traficului feroviar, în condiţiile în care lucrările de reparaţii după furtună continuă, potrivit Asociaţiei de Presă Britanice (PA).

În Olanda, avertizarea de furtună de sâmbătă a fost ridicată. Nu au fost raportate pagube majore, dar s-au înregistrat perturbări pe drumuri din cauza copacilor căzuţi.

Pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, unde circa 150 de zboruri au fost anulate sâmbătă, situaţia s-a normalizat în mare măsură. Cu toate acestea, ca măsură de precauţie, alte 10 zboruri au fost anulate duminică.

Jucătoarea din România defilează la Europe Top 10. Trei victorii superbe
Jucătoarea din România defilează la Europe Top 10. Trei victorii superbe
Jucătoarea română de tenis de masă Bianca Mei-Roșu a câștigat toate cele trei meciuri jucate vineri la Under-19, în prima zi a competiției Europe Youth Top 10, de la Tours (Franța), care...
Europa trebuie să accelereze decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate. Ucraina riscă să rămână fără bani și arme, avertizează The Washington Post
Europa trebuie să accelereze decizia privind utilizarea activelor rusești înghețate. Ucraina riscă să rămână fără bani și arme, avertizează The Washington Post
De aproape un an, Ucraina supraviețuiește parțial datorită dobânzilor generate de activele suverane ruse înghețate și depozitate la Euroclear — centrul decompensărilor financiare din...
#Europa, #furtuna, #zboruri anulate , #stiri Europa
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Cel mai frumos loc de pe pamant" va costa 140.000.000 Euro! Se anunta ceva nemaivazut in Romania: "Banii jos"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Fiica "celui mai mare interlop al tarii" a vazut ce a facut iubitul ei, a filmat totul si a pus clipul pe internet VIDEO

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. America, zguduită de un nou atac armat. Doioti și 12 răniți în capitala condusă de democrați a unui stat dominat de republicani VIDEO
  2. Copaci căzuți și zboruri anulate în urma unei furtuni puternice care a afectat mai multe regiuni din Europa
  3. Furia generației Z față de elitele conducătoare izbucnește pe tot globul. „Nu subestimați puterea tinerilor”
  4. Hamas dorește să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului. Care sunt condițiile puse de organizația islamistă
  5. Bestseller-uri și autori premiați - Care sunt cele mai interzise cărți în școlile din SUA. „O normalizare a cenzurii s-a răspândit în ultimii ani”
  6. Kim Jong-un declară război implanturilor mamare. Femeile nord-coreene vor fi verificate dacă au suferit operații estetice
  7. Pierderi majore pentru Rusia de la începutul războiului. Câți soldați a pierdut pe front în Ucraina
  8. Câștigătorul alegerilor din Cehia confirmă posibila alianță cu extrema-dreaptă. Babiš: „Ucraina nu este pregătită pentru UE”
  9. Eurodeputații cer deschiderea imediată a negocierii de aderare pe capitole cu Moldova. „Victoria clară a forțelor pro-europene este o afirmare puternică a angajamentului față de valorile UE.”
  10. S-a descoperit ce erau obiectele care au perturbat zborurile de pe aeroportul din Vilnius. „Activitate criminală, dar nu un act de sabotaj.”