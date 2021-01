Danemarca a raportat 256 de cazuri de infectare cu tulpina coronavirusului descoperita in Marea Britanie

Miercuri, in Danemarca s-a prelungit cu trei saptamani lockdown-ul, pentru stoparea propagarii noii tulpini a Covid-19.Intre jumatatea lunii noiembrie si 10 ianuarie, 256 de danezi au fost gasiti infectati cu noua tulpina.Date preliminare arata ca 11 dintre cei testati pozitiv cu noua tulpina au calatorit inainte de a se contamina, cinci dintre ei chiar in Marea Britanie, insa nu este sigur daca persoanele respective s-au infectat in afara Danemarcei sau in Danemarca.