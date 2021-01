Danemarca isi inchide frontierele pentru sud-africani de teama noii mutatii a coronavirusului

Decizia acestei tari nordice, care nu a inregistrat deocamdata niciun caz cu aceasta noua tulpina, va intra in vigoare miercuri si va fi mentinuta cel putin pana pe 17 ianuarie."Aceasta inseamna ca strainilor care locuiesc in Africa de Sud li se va refuza in general intrarea pe teritoriul Danemarcei in timpul acestei perioade", a anuntat Ministerul Justitiei danez. Singurele exceptii de la aceasta regula le vor constitui ingrijirea de copii minori, vizitele de familie la persoane foarte bolnave sau aflate pe patul de moarte - situatii ce vor necesita prezentarea unui test negativ efectuat cu maxim 72 de ore inainte - si transportul de marfuri."Trebuie sa facem tot ce putem pentru a limita raspandirea COVID-19 in Danemarca", a subliniat ministrul justitiei Nick Haekkerup, citat intr-un comunicat.Aparitia in Regatul Unit si in Africa de Sud a doua noi tulpini a virusului SARS-CoV-2, mai contagioase potrivit primelor date, ingrijoreaza comunitatea internationala.Aflata in semi-carantina de la mijlocul lui decembrie, Danemarca, ce interzice intrarea pe teritoriul sau pentru toate persoanele ce sosesc din Regatul Unit, exceptand danezii si rezidentii permanenti ce trebuie sa prezinte un test negativ efectuat cu cel mult 24 de ore inainte de sosire, a inregistrat pana acum aproape 90 de cazuri ale variantei britanice de coronavirus si apreciaza ca aceasta va fi majoritara la mijlocul lui februarie.Autoritatile daneze au cerut marti populatiei sa-si suspende activitatile sociale, interzicand orice intalnire cu mai mult de cinci persoane. In aceasta tara cu 5,8 milioane de locuitori, scolile, barurile, restaurantele si magazinele neesentiale sunt inchise, insa cresele si gradinitele raman pentru moment deschise. Danezii sunt de asemenea indemnati sa lucreze pe cat posibil de acasa si sa pastreze o distanta de minim doi metri unii de altii in magazine.Pana acum Danemarca metropolitana a inregistrat 172.779 de contaminari si 1.420 de decese cauzate de COVID-19.