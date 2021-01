Danemarca a depistat primul caz de contaminare cu varianta din Africa de Sud. Italia suspenda zborurile din Brazilia

Institutul national de serologie (SSI) a precizat intr-un raport ca intre jumatatea lui noiembrie si 10 ianuarie au fost depistati 256 de danezi infectati cu varianta britanica, sau 1,3% din totalul testelor pozitive analizate genetic in perioada respectiva.Potrivit datelor preliminare, 11 din cei infectati cu noua varianta au calatorit inainte de a se contamina, cinci dintre ei chiar in Marea Britanie, dar nu se poate spune clar daca s-au infectat in strainatate sau in Danemarca, a notat SSI.In ce priveste cazul de contaminare cu varianta sud-africana, este vorba de o persoana care a calatorit in Dubai, a mentionat SSI.Pe de alta parte, Italia a anuntat sambata suspendarea zborurilor din Brazilia, in raspuns la descoperirea in aceasta tara a unei alte variante de coronavirus.Totodata, este interzisa intrarea in Italia a persoanelor care au tranzitat Brazilia in ultimele 14 zile, iar cei aflati deja in Italia venind din statul latino-american sunt obligati sa se testeze si sa contacteze autoritatile sanitare, a scris pe retelele sociale ministrul italian al sanatatii, Roberto Speranza, au consemnat Reuters si AFP.