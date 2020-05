Danemarca propune testarea pentru COVID-19 a tuturor adultilor asimptomatici

Ziare.

"Toti adultii din Danemarca au posibilitatea de a-si face din proprie dorinta o programare pentru un test de COVID-19 (...) pe site-ul www.coronaprover.dk", a anuntat Ministerul Sanatatii danez intr-un comunicat, precizand ca programarile sunt disponibile in primul rand pentru persoanele cu varste intre 18 si 25 de ani.Pana la ora actuala, doar cei care prezentau simptome puteau fi testati, dupa ce primeau acordul medicului de familie.De duminica si pana luni, 41 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in Danemarca, cea mai redusa crestere de la mijlocul lui martie. Numarul total de cazuri in aceasta tara a ajuns la 11.166."Am adus rata de infectare la un nivel foarte scazut. Este foarte important sa nu existe focare de infectare ascunse care sa amplifice circulatia virusului", a explicat ministrul Sanatatii danez, Magnus Heunicke, citat in comunicat.Dupa ce programarea se va face online, testul va fi efectuat in unul dintre centrele de depistare instalate in imense corturi albe in 16 orase ale Danemarcei.Este vorba de un test care determina prezenta efectiva actuala a virusului in organism, si nu de un test serologic care permite depistarea unei eventuale contaminari in trecut datorita prezentei de anticorpi.Dupa ce a anuntat masuri severe din 11 martie, Danemarca a fost prima tara care si-a redeschis gradinitele si scolile generale, pe 15 aprilie.De atunci, au fost ridicate numeroase restrictii: au fost redeschise saloanele de infrumusetare si cele de tatuaj, apoi marile magazine si centre comerciale si in final restaurantele si cafenelele.Aceasta redeschidere nu a dus la o majorare a ratei de contaminare, care dimpotriva a scazut, ajungand de la indicele 1 la sfarsitul lui aprilie la 0,7 in prima saptamana a lui mai, potrivit Autoritatii daneze pentru controlul bolilor infectioase.Aceasta rata, careia i se mai spune si rata de reproducere a virusului, masoara media de persoane pe care un om contaminat cu COVID-19 le va infecta la randul sau.In total, 548 de persoane au murit in Danemarca de la inceputul pandemiei.