Milioane de nurci, purtatoare a unei versiuni de coronavirus care se poate transmite la om, sacrificate in Danemarca

Prim-ministrul Mette Frederiksen a spus ca virusul care a suferit mutatii reprezinta "un risc cu privire la eficienta" unui viitor vaccin impotriva Covid-19.Danemarca este cea mai mare producatoare de blana de nurca din lume.Politia a transmis ca sacrificarea animalelor ar trebui facuta cat de curand posibil.Cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost detectate de mai multe luni in ferme de nurci din regiunea nordica Jutland (Danemarca), dar si in alte parti ale Europei. Insa se raspandesc rapid in Danemarca, unde cinci cazuri de infectare cu noua tulpina au fost descoperite in fermele de nurci. Doisprezece oameni au fost contaminati, au mai spus autoritatile.Frederiksen a descris situatia ca "foarte, foarte grava". Ea a citat rezultatele unui raport guvernamental potrivit caruia versiunea mutanta slabeste capacitatea organismului de a forma anticorpi, putand face astfel posibil ineficiente vaccinurile aflate acum in dezvoltare."Avem o mare responsabilitate fata de populatia noastra, dar, odata cu mutatia descoperita, avem si o mai mare responsabilitate pentru si fata de restul lumii", a declarat ea la o conferinta de presa.Nurcile din mai mult de o mie de ferme vor fi sacrificate.In luna iulie, Spania a sacrificat 100.000 de nurci dupa ce au fost detectate cazuri la o ferma din regiunea Aragon. Zeci de mii de exemplare au fost de asemenea sacrificate in Olanda , unde au fost constatate focare in mai multe ferme.Sunt in derulare studii pentru a afla cum si de ce nurcile au contractat si raspandit coronavirusul.