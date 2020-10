Primaria din Copenhaga vrea sa interzica trotinetele electrice in centrul istoric al orasului

"Nu va mai fi posibila inchirierea sau parcarea unei trotinete electrice in cele mai multe dintre zonele cele mai aglomerate din Copenhaga incepand de la 1 ianuarie", au precizat reprezentantii serviciului tehnic si cei ai serviciului de mediu din cadrul Primariei din Copenhaga intr-un e-mail adresat jurnalistilor de la AFP.In mod concret, aceste vehicule vor fi interzise in centrul istoric al orasului danez, unde a devenit deja imposibila depozitarea lor, dar si in cartierele adiacente."Din pacate, am constatat probleme majore cu trotinetele electrice (...) Este extrem de dificil pentru persoanele varstnice sa treaca atunci cand trotinetele sunt lasate prabusite pe strazi", a explicat consilierul municipal Rune Dybvad pentru postul de televiziune TV2.Dispozitia va trebui sa fie aprobata de Consiliul Municipal, dar ea se bucura deja de un sprijin larg.Trotinetele electrice sunt contestate in mai multe orase mari din cauza coabitarii dificile dintre utilizatorii lor, pietoni si biciclisti in spatiile urbane cu dimensiuni mici, fapt care a determinat uneori primariile locale sa reglementeze foarte strict utilizarea acestor vehicule.In noiembrie, Singapore a emis un decret care interzice trotinetele electrice pe trotuare, urmand exemplul Germaniei si Frantei.La Montreal, ele nu mai sunt disponibile dupa esecul unei perioade de testare, din cauza lipsei de respect manifestate de utilizatorii lor fata de pietoni si de ceilalti participanti la trafic.Potrivit estimarilor facute de jurnalistii din presa de specialitate, 300 de accidente asociate trotinetelor electrice au avut loc la Copenhaga in anul 2019.