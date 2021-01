Regina Margrethe II a Danemarcei, in varsta de 80 de ani, a fost vaccinata impotriva COVID-19

"Majestatea Sa Regina a fost vaccinata astazi impotriva Covid-19. Regina va primi a doua doza de vaccin in aproximativ trei saptamani", se arata pe site-ul oficial al casei regale daneze.Suverana a implinit 80 de ani in 2020, astfel ca se incadreaza in categoriile vizate in primele etape ale campaniei de vaccinare din Danemarca . Autoritatile de la Copenhaga au prevazut pentru o prima etapa vaccinarea celor care traiesc in azilurile de batrani, iar apoi a danezilor cu varsta de peste 65 de ani si a celor care muncesc in domeniile expuse cel mai mult.De la startul campaniei, la 27 decembrie, au fost vaccinati aproape 30.000 de danezi.