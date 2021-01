De ce guvernul elvetian le cere alegatorilor sa respinga, la referendum, propunerea de interzicere a valului purtat de femeile musulmane

Conform sistemului elvetian al democratiei directe, orice propunere de a schimba Constitutia este supusa consultarii populare daca sustinatorii aduna cel putin 100.000 de semnaturi. In 2009, alegatorii elvetieni au sprijinit initiativa privind interzicerea construirii de noi minarete in Elvetia In cadrul unor voturi regionale, cantoanele elvetiene St. Gallen si Tessin au interzis deja acoperirea integrala a fetei, dar guvernul federal elvetian a declarat ca o interdictie constitutionala la nivel national este o idee proasta. "Doar putini oameni in Elvetia poarta un acoperamant facial integral. O interdictie nationala ar submina suveranitatea cantoanelor, ar afecta turismul si ar fi inutil pentru anumite grupuri de femei", a explicat executivul elvetian intr-o declaratie.Majoritatea femeilor care poarta val integral sunt turiste si petrec doar o perioada scurta in tara, indica declaratia citata.In mod traditional, Montreux si alte destinatii din jurul lacului Geneva, precum si statiunea Interlaken, din centrul Elvetiei, atrag unii turisti musulmani, in principal din statele bogate din zona Golfului.Musulmanii reprezinta aproximativ 5% din populatia Elvetiei, ce numara 8,6 milioane de locuitori.