Elvetia respinge tratatul cu UE, dupa 7 ani de negocieri dure. Comisia Europeana ramane cu imaginea "sifonata" in urma acestui esec

Decizia Consiliului federal elvetian de a incheia discutiile cu Bruxelles , care era in curs de desfasurare din 2014, inseamna ca ambele parti nu vor putea actualiza un pachet de tratate bilaterale care acopera aspecte care variaza de la comert si transport, pana la probleme din domeniul medical.In declaratii, Bruxelles-ul a avertizat ca aceste acorduri bilaterale "vor imbatrani in mod inevitabil" si a amenintat ca, fara tratatul de parteneriat mai amplu, "nu vor fi incheiate noi acorduri cu Elvetia, iar acordurile existente pot sa nu fie actualizate".Sunt multe mize in joc: Elvetia este al patrulea cel mai mare partener comercial al UE si tranzactioneaza mai mult cu UE decat oricine altcineva.In sectorul sanatatii, decizia elvetiana va avea chiar un impact imediat: un acord de recunoastere reciproca a dispozitivelor medicale a expirat miercuri, ceea ce inseamna ca producatorilor le va fi mai complicat sa comercializeze astfel de dispozitive intre UE si Elvetia. Acordul de recunoastere reciproca ar fi fost reinnoit ca parte a tratatului de parteneriat, cunoscut si sub numele de Acordul cadru institutional.Din punct de vedere politic, respingerea elvetiana a acordului da o lovitura uriasa Comisiei, care a investit la cel mai inalt nivel pentru ca negocierile tratatului sa functioneze - mai intai sub fostul presedinte al Comisiei, Jean-Claude Juncker si apoi succesorul sau, Ursula von der Leyen , care au preluat personal dosarul. Juncker a spus in 2019 ca unul dintre cele trei "mari regrete" ale mandatului sau este incapacitatea sa de a finaliza intelegerea cu Berna, informeaza politico.eu