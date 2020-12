Fostul presedinte al Elvetiei, Flavio Cotti, a murit la 81 de ani din cauza COVID-19

Mit grosser Trauer nehme ich Kenntnis vom Tod von Flavio Cotti. Unsere Begegnung an der Bundesratsfeier in Bellinzona bleibt mir in bester Errinnerung. Sein politischer Geist wird immer im Aussendepartement wehen. Le mie sincere condoglianze alla famiglia del caro amico Flavio. pic.twitter.com/BasFoyFTs2 - Ignazio Cassis (@ignaziocassis) December 16, 2020

"Cu mare tristete am aflat despre decesul lui Flavio Cotti", a scris pe Twitter actualul sef al diplomatiei de la Berna, Ignazio Cassis.Potrivit cotidianului de limba italiana al cantonului Ticino, care a obtinut primul informatia, Flavio Cotti a decedat miercuri dupa-amiaza intr-un spital din Locarno "dupa complicatii cauzate de coronavirus".Flavio Cotti, jurist de formatie, a fost membru al Partidului Crestin-Democrat din Ticino, inainte de promova in politica si a petrece 12 ani in guvernul federal de la Berna, intre 1987 si 1999.El a fost presedinte al Confederatiei Elvetiene de doua ori, in 1991 si 1998. Elvetia are un sistem de presedintie anuala prin rotatie dintre membrii guvernului federal.Flavio Cotti s-a facut cunoscut mai ales prin actiunile sale in favoarea apropierii Elvetiei de instantele internationale, pledand in special pentru aderarea tarii la ONU, si pastrarii orasului Geneva ca sediu al unor organizatii internationale, printre care Organizatia Mondiala a Comertului.