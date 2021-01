Miliardarul israelian Benny Steinmetz, condamnat la 5 ani de inchisoare in Elvetia pentru o mita de 10 milioane de dolari

Steinmetz a fost gasit vinovat de mituirea fostului presedinte din Guineea (vestul Africii) pentru a obtine dreptul de exploatare a zacamantului de fier Simandou, transmite publicatia elvetiana 24 Heures. Avocatii miliardarului au anuntat ca vor face apel. Steinmetz este unul dintre cei mai bogati cetateni israelieni , fiind unul dintre fostii investitori de la Rosia Montana . El a fost condamnat in Romania, in absenta, la 5 ani de detentie cu executare pentru grup infractional organizat in dosarul Ferma Baneasa. A fost dat in urmarire internationala de Politia Romana in baza mandatului international de arestare emis de Curtea de Apel Brasov.Cunoscut pentru averea facuta in industria diamantului, Beny Steinmetz contesta integral concluziile Parchetului din Geneva care il acuza de "coruperea unor agenti publici straini si fals in acte".In august 2019, Steinmetz si doi colaboratori de-ai sai au fost acuzati de catre un procuror din Geneva de dare si luare de mita in valoare totala de circa 10 milioane de dolari (8,2 milioane euro) care ar fi ajuns, prin conturi elvetiene, la o serie de inalti responsabili din Guineea pentru a-i atribui grupului Beny Steinmetz Group Resources (BSGR) drepturi miniere in sud-estul acestei tari sarace din Africa de Vest, dar bogata in resurse naturale.