O femeie in varsta de 90 de ani, prima persoana care s-a vaccinat anti-COVID-19 in Elvetia

Lucerna si micul canton rural Appenzell Innerrhoden au fost primele dintre cele 26 de cantoane elvetiene unde a demarat campania de imunizare dupa ce in weekend, autoritatile de reglementare au aprobat vaccinul produs de Pfizer si partenerul german BioNTech.''Rezidentii centrelor de ingrijire si ai azilurilor de batrani vor fi primele care vor primi vaccinurile'', au anuntat miercuri autoritatile din Lucerna pe pagina cantonului.Femeia care a fost vaccinata traieste intr-un centru de ingrijire din apropiere de orasul Lucerna. Numele acesteia nu a fost dat publicitatii.Sistemul descentralizat de guvernare a lasat la latitudinea cantoanelor decizia dezvoltarii unor planuri individuale pentru vaccinarea celor 8,6 milioane de cetateni elvetieni.Zurich, orasul cu cel mai mare numar de locuitori, urmeaza sa inceapa campania de vaccinare pe 4 ianuarie. Marea Britanie a demarat vaccinarea cetatenilor in urma cu cateva saptamani, iar Statele Unite au aprobat de asemenea in procedura de urgenta vaccinurilor de la Pfizer/BioNTech, precum si cele produse de Moderna.