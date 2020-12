Parlamentul din Elvetia adopta casatoria intre persoane de acelasi sex. Partidul Uniunea Democratica Federal anunta un referendum

Elvetienii urmeaza, insa, sa aiba ultimul cuvant de spus, dupa ce Partidul Uniunea Democratica Federala (UDF), o mica formatiune care apara valorile crestine, a anuntat un referendum pe aceasta tema.Casatoria civila pentru toti a fost adoptata de cele doua Camere ale Parlamentului dupa o procedura care a durat mai multi ani. Proiectul initial de lege a fost depus ca catre Grupul Verzi-Liberali in 2013.Textul adoptat le permite lesbienelor si homosexualilor sa se casatoreasca, iar lesbienelor le da accesul la donatii de sperma, unul dintre cele mai controversate puncte.In prezent, cuplurile de acelasi sex pot incheia "parteneriate inregistrate" - care nu le dau insa aceleasi drepturi ca si casatoria."Este o victorie istorica pentru drepturile comunitatii LGBTQ (lesbienelor, gay-ilor, bisexualilor, transsexualilor si persoanelor queer)", si-a exprimat satisfactia intr-un mesaj postat pe Twitter filiala elvetiana a Amnesty International (AI).Asociatia Familia Curcubeu, infiintata in 2010 cu scopul de a apara interesele familiilor homoparentale in Elvetia , a anuntat ca "se pregateste in vederea referendumului anuntat" de UDF."Daca opozitia lanseaza un referendum, noi suntem pregatiti", declara la inceputul lui decembrie vicepresedintele Comitetului National elvetian infiintat in vederea organizarii referendumului, Matthias Erhardt."Suntem sustinuti de 82% din populatie, iar prin forta de mobilizare a comunitatii LGBT, a organizatiilor noastre partenere si a partidelor politice care ne sustin vom putea creste si mai mult acceptarea persoanelor LGBT in societate, cu ajutorul acestei campanii de vot", a subliniat el.