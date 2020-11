Estonia inlocuieste un ministru de interne care a pus sub semnul intrebarii victoria lui Joe Biden

Alar Laneman, din partea formatiunii populiste Partidul popular conservator estonian (EKRE), a depus miercuri juramantul.Politicianul de 58 de ani i-a urmat colegului sau de partid Mart Helme, care a demisionat la inceputul saptamanii trecute.Helme si fiul sau Martin, care este ministrul de finante al tarii, si-au atras numeroase critici pentru comentariile facute la o emisiune de radio, in care au pus sub semnul intrebarii legitimitatea alegerilor din SUA, castigate de Joe Biden Helme l-a numit, de asemenea, pe Biden, "un personaj corupt" in emisiune.Cei doi fac parte din formatiunea populista de dreapta EKRE, care a devenit parte a coalitiei de guvernare in 2019 dupa alegeri. Totusi, formatiunea a devenit de atunci o sursa frecventa de scandaluri. Helme cel varstnic este fondatorul si liderul de multa vreme a partidului.Kersti Kaljulaid a catalogat comentariile lui Helme drept "un atac impotriva democratiei si securitatii estoniene".