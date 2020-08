Estonia modifica reglementarile de intrare in tara: Calatorii pot opta sa faca teste, in loc de intrarea in carantina si autoizolare

Calatorii din tari cu o rata de infectie mai mare de 16 cazuri la 100.000 de locuitori vor putea alege daca doresc sa intre in carantina timp de 14 zile si autoizolare sau sa efectueze un test de coronavirus la sosirea in aceasta tara baltica membru al UE , a decis marti guvernul de la Tallinn.Pana in prezent, Estonia cerea calatorilor din zone cu risc ridicat intrarea in carantina. Aceasta masura va fi acum completata de o procedura de testare in doua etape."Aceasta este alternativa fiabila ce permite calatoriile esentiale si protejeaza sanatatea publica", a scris ministrul de externe Urmas Reinsalu pe Facebook Potrivit guvernului, calatorii vor putea efectua un prim test la sosire si vor trebui testati din nou cel mai devreme dupa o saptamana.Daca testul initial este negativ, persoana in cauza poate merge la munca sau la cumparaturi in magazine. Contactele inutile ar trebui evitate, potrivit unui comunicat al Cancelariei statului.Estonia si-a deschis frontierele pentru cetatenii din tarile europene cu niveluri scazute de infectie cu coronavirus la inceputul lunii iunie. Pentru cei care sosesc din tari cu o rata de infectie de pana la 15 cazuri la 100.000 de locuitori, se cere carantina.Estonia a inregistrat pana in prezent 2.200 de infectii confirmate si 63 de decese legate de coronavirus.