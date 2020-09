Romania si Estonia au inregistrat in august cel mai semnificativ declin al vanzarilor auto din Europa

Datele statistice sunt valabile pentru statele din Uniunea Europeana Marea Britanie si tarile din Asociatia Europeana a Liberului Schimb (EFTA), respectiv Islanda , Liechtenstein, Norvegia si Elvetia In august, piata auto din Romania a inregistrat o scadere de 51,9%, fiind inmatriculate 11.157 autoturisme, fata de 23.177 vehicule in perioada similara din 2019. Estonia a raportat un declin de 42,3% luna trecuta.Cele cinci mari piete europene au raportat scaderi in august: cel mai semnificativ declin fiind in Germania (20%) si Franta (19,8%), urmate de Spania (10,1%), Marea Britanie (5,8%) si Italia (0,4%), arata datele ACEA.In iulie, inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 3,7%, la 1,28 milioane de unitati, in timp ce Romania a raportat un declin de 44,2%, la 12.950 unitati.De asemenea, inmatricularile de autoturisme noi in Europa au scazut cu 32,9% in primele opt luni din acest an, la 7,28 milioane de unitati, Romania inregistrand un recul de 37,5%, la 73.723 unitati.Livrarile au scazut luna trecuta in toate pietele europene mari, cel mai semnificativ declin fiind in Spania (40,6%), Marea Britanie (39,7%), Italia (38,9%), Franta (32%) si Germania (28,8%).