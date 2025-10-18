De la ziduri anti-drone, la scut spațial. Europa dezvăluie un plan în patru etape pentru a se pregăti până în 2030 pentru un război cu Putin

„Zidul de drone” va funcționa ca un sistem de apărare aeriană multistratificat FOTO X/@FRANCE24

În ultimele săptămâni, Europa a fost martora unor confruntări aeriene, a unor apariții misterioase de drone de mari dimensiuni și a unor incidente de sabotaj coordonat, care au afectat funcționarea mai multor aeroporturi.

Pe fondul acestor evenimente, Uniunea Europeană a prezentat un plan amplu de apărare, structurat pe patru direcții majore: un „Scut Aerian European”, un „Scut Spațial European”, un „Zid de Drone” și un program „Eastern Flank Watch” dedicat consolidării flancului estic.

Un răspuns la intensificarea provocărilor aeriene

Decizia vine în urma unei serii de incursiuni aeriene atribuite Rusiei, care au ridicat semne de întrebare asupra securității spațiului european. În ultimele luni, incidente repetate cu drone au testat capacitatea de reacție a frontierelor și aeroporturilor din mai multe state membre.

La începutul lunii, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus crearea unui sistem european de apărare aeriană în mai multe straturi, capabil să contracareze valuri de atacuri cu drone sau rachete.

Comisia a prezentat acum patru proiecte strategice menite să întărească apărarea continentului până în 2030. Printre acestea se numără un sistem de contracarare a dronelor, un scut aerian european și o inițiativă de fortificare a granițelor estice, scrie The Sun.

Scut aerian și spațial european

Noul „European Air Shield” ar urma să protejeze continentul de rachete și alte amenințări aeriene, în timp ce „European Space Shield” va avea rolul de a apăra infrastructura și serviciile spațiale europene.

Țările aflate pe flancul estic al NATO vor dezvolta, la rândul lor, un sistem integrat de apărare aeriană, menit să detecteze și să neutralizeze rapid dronele inamice.

În paralel, inițiativa „Eastern Flank Watch” își propune să consolideze apărarea terestră și aeriană de-a lungul granițelor estice ale Uniunii Europene până la sfârșitul anului 2028.

„Zidul de drone” și cooperarea regională

Miniștri ai apărării din statele baltice, Polonia, România și Bulgaria – împreună cu Ucraina, în calitate de partener – au participat recent la o reuniune virtuală pentru a analiza modul în care poate fi implementat un sistem comun de supraveghere cu drone.

Deși Ucraina nu este parte formală a proiectului, experiența acumulată în interceptarea dronelor este considerată esențială pentru dezvoltarea sistemului.

„Zidul de drone” va funcționa ca un sistem de apărare aeriană multistratificat, capabil să detecteze, să urmărească și să neutralizeze dronele ostile fără a recurge imediat la avioane de luptă sau rachete costisitoare.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a declarat: „Pericolul nu va dispărea nici măcar după încheierea războiului din Ucraina. Este clar că trebuie să ne întărim capacitățile de apărare împotriva Rusiei.”

Deocamdată, Uniunea Europeană nu a anunțat o estimare oficială a costurilor pentru aceste proiecte, iar discuțiile privind finanțarea rămân deschise. Țările din proximitatea Rusiei cer sprijin comun pentru împărțirea poverii investițiilor.

Creșterea tensiunilor și acuzațiile de „război hibrid”

În paralel, mai multe incidente recente au alimentat suspiciunile privind o intensificare a războiului hibrid purtat de Rusia împotriva statelor NATO.

Un aeroport danez a fost închis temporar de două ori într-o singură zi, după apariția unei drone suspecte, incident calificat de autoritățile de la Copenhaga drept posibil „atac hibrid”. Situații similare au fost raportate în Norvegia, Polonia și România, precum și o încălcare a spațiului aerian estonian de către avioane rusești.

În urmă cu doar câteva săptămâni, un atac cibernetic de proporții a perturbat activitatea mai multor aeroporturi europene, inclusiv Heathrow.

Răspunsul NATO și reacția Moscovei

În acest context, NATO a avertizat că va doborî orice aeronavă rusă care va încălca spațiul aerian al alianței. Moscova a reacționat imediat, catalogând această poziție drept „provocatoare”.

Ambasadorul Rusiei în Franța, Aleksei Meșkov, a declarat pentru postul RTL: „Există numeroase cazuri în care avioane NATO încalcă spațiul aerian rus, uneori intenționat, alteori nu. Totuși, ele nu sunt doborâte.”

El a respins acuzațiile privind implicarea Rusiei în recentele incursiuni cu drone, afirmând că „Federația Rusă nu se joacă cu astfel de lucruri”.

