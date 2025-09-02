Partidele populiste de dreapta conduc în sondajele din cele mai mari economii europene. Care este cauza?

Creșterea imigrației și stagnarea economică alimentează nemulțumirea alegătorilor în Franța, Regatul Unit și Germania, unde partidele populiste sau de extremă dreapta se află pentru prima dată în fruntea sondajelor de opinie, simultan.

Potrivit analizelor recente, această evoluție marchează o schimbare semnificativă în peisajul politic european, reflectând o reacție tot mai puternică a electoratului în fața provocărilor socio-economice din ultimii ani, de la inflație și scăderea nivelului de trai până la creșterea numărului de migranți, scrie The Guardian.

Ascensiunea simultană în trei state-cheie

În Franța, partidul de extremă dreapta Rassemblement National (Adunarea Națională) conduce în mod constant în sondaje. Un sondaj realizat de Elabe luna trecută l-a indicat pe Jordan Bardella, apropiat al liderului Marine Le Pen, drept cel mai popular politician, cu o cotă de aprobare de 36%. Potrivit proiecțiilor actuale, candidatul formațiunii ar urma să câștige primul tur al următoarelor alegeri prezidențiale.

În Regatul Unit, formațiunea Reform UK, condusă de fostul lider al mișcării pro-Brexit, Nigel Farage, a înregistrat o creștere semnificativă în ultimele șase luni. În unele sondaje recente, partidul a depășit atât Partidul Conservator, cât și Partidul Laburist, punând sub semnul întrebării dominația tradițională a celor două mari forțe politice britanice.

În Germania, Alternative für Deutschland (AfD) se află într-o competiție strânsă cu Uniunea Creștin-Democrată (CDU), partidul de centru-dreapta aflat la guvernare. În ultimele săptămâni, AfD a trecut pentru prima dată în fruntea sondajelor, potrivit institutului Forsa.

Context: nemulțumiri economice și sociale

Valurile de imigrație record din ultimii ani și inflația persistentă au creat un climat favorabil mesajelor populiste. Deși inflația s-a temperat în ultimele luni, prețurile au rămas ridicate, afectând în special clasele mijlocii și muncitoare.

În Germania, proporția locuitorilor născuți în afara țării a crescut de la 15% în 2017 la 22% în 2024. În Marea Britanie, între 2021 și 2024, au sosit legal aproximativ 4,5 milioane de persoane — în mare parte din India, Nigeria și China —, iar alte zeci de mii au traversat Canalul Mânecii ilegal, în bărci improvizate.

În Franța, retorica Rassemblement National s-a concentrat pe îngrijorările legate de impactul minorității musulmane asupra valorilor seculare ale Republicii. În același timp, partidul a câștigat susținere în rândul familiilor din clasa mijlocie și muncitoare, care se simt afectate de scăderea nivelului de trai.

În toate cele trei țări, liderii politici tradiționali se confruntă cu o provocare comună: cum să răspundă la temerile legate de imigrație și de stagnarea economică fără a alimenta polarizarea politică.

Franța: instabilitate guvernamentală

În Franța, tensiunile politice s-au acutizat. Premierul centrist François Bayrou se confruntă cu o moțiune de cenzură pe 8 septembrie, în contextul negocierilor dificile privind noul buget. Rassemblement National a anunțat că va vota împotriva guvernului, iar Jordan Bardella a cerut președintelui Emmanuel Macron fie dizolvarea Parlamentului, fie demisia.

Guvernul francez a devenit tot mai dificil de condus, mai ales după înlăturarea fostului prim-ministru conservator Michel Barnier cu mai puțin de nouă luni în urmă.

Germania: stagnare economică și nemulțumiri crescânde

Deși numărul cererilor de azil a scăzut cu peste 30% în prima jumătate a anului, sprijinul pentru AfD a continuat să crească. Economia germană a înregistrat o contracție de 0,3% în ultimul trimestru, prelungind o recesiune ce durează deja de doi ani.

„Alegătorii văd multe promisiuni, dar nu simt niciun efect concret”, a declarat Manfred Güllner, directorul Forsa.

Programul AfD include propuneri pentru deportarea migranților ilegali, ieșirea Germaniei din Uniunea Europeană și din zona euro, și respingerea politicilor privind schimbările climatice. De asemenea, partidul susține creșterea pensiilor și limitarea accesului la beneficii sociale pentru cetățenii străini.

Unele declarații ale liderilor AfD privind Rusia, China sau moștenirea Holocaustului au generat controverse în spațiul public german. Totuși, formațiunea a reușit să atragă simpatizanți inclusiv din afara Europei, precum vicepreședintele american JD Vance și omul de afaceri Elon Musk.

Regatul Unit: criza migrației pune presiune pe Guvern

În Marea Britanie, premierul Keir Starmer, aflat la putere din 2024, se confruntă cu presiuni tot mai mari pe tema migrației. Până la sfârșitul lunii august, peste 29.000 de persoane au traversat Canalul Mânecii pentru a solicita azil.

Nemulțumirile au fost alimentate și de decizia guvernului de a caza migranți în hoteluri locale, ceea ce a generat proteste în mai multe orașe.

Starmer a promis combaterea rețelelor de trafic de persoane, însă Reform UK a capitalizat aceste tensiuni pentru a-și consolida sprijinul în sondaje.

Ascensiunea partidelor de extremă dreapta în cele trei mari economii europene reflectă un climat general de incertitudine și frustrare în rândul electoratului. Deși alegerile naționale nu sunt iminente în toate cele trei țări, presiunea asupra guvernelor de a răspunde la provocările legate de imigrație, costul vieții și stagnarea economică este în creștere.

