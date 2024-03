Cum Ramadanul bate Paștele în Europa. Moscheile sunt pline până la refuz, în timp ce bisericile sunt din ce în ce mai goale

30.000 de lumini de Ramadan au fost amplasate în Londra. Un steag musulman cu semilună flutură în vârful Westminster Abbey. Moschei pline până la refuz, în timp ce băncile bisericilor se golesc rapid.

Există puține locuri mai pline de bucurie pentru un creștin de Paște decât cea mai înaltă și mai mare catedrală gotică din nordul Europei din orașul Köln.

În această dimineață, mii de credincioși din Germania și din întreaga lume s-au adunat în cea mai importantă zi din calendarul creștin pentru a marca credința lor că Iisus a înviat din morți.

În interiorul catedralei antice, au cântat cântece religioase, s-au rugat, în timp ce preoții catolici au aprins lumânări de Paște, iar fumul de tămâie s-a împrăștiat prin naosul glorios până în piața plină de turiști de afară.

Dar la Köln a fost pus în scenă și un tip foarte diferit de eveniment religios în această Săptămână Sfântă. Sâmbătă seara, 30 martie, pe un stadion de fotbal aflat la 8 km de catedrală, sute de musulmani au participat la primul Iftar comun din oraș, o cină la apus de soare cu delicatese islamice care marchează sfârșitul postului zilnic din timpul lunii sacre a Ramadanului.

Și mai există o altă noutate care atrage atenția în acest oraș antic.

O stradă mare și aglomerată din apropierea Moscheii Centrale din Köln, este decorată cu iluminat stradal islamic

O porțiune din Venloer Strasse, o stradă mare și aglomerată din apropierea Moscheii Centrale din Köln, este decorată cu iluminat stradal islamic, scris mare "Ramadan fericit", felinare "Aladin" în stil oriental și semiluni semicrescătoare care sunt aprinse în fiecare zi la apus.

Poate că nu ar trebui să fim surprinși. În Marea Britanie, Castelul Windsor a găzduit săptămâna trecută primul său Iftar, cu permisiunea regelui Charles, șeful suprem al Bisericii Anglicane. Oaspeții s-au ospătat cu lapte de cocos și curmale în incinta castelului, înainte de un tur privat al apartamentelor de stat, scrie Daily Mail.

Între timp, Westminster Abbey - un obiectiv creștin de peste 1.000 de ani - a arborat steagul național al Republicii Islamice Pakistan, cu semiluna și steaua musulmane, pentru a marca "Ziua Pakistanului".

Surpriza a fost și mai mare atunci când pe panoul oficial de anunțuri al plecărilor din stația King's Cross din Londra au fost afișate orele de rugăciune islamică din timpul Ramadanului și un citat din Profetul Mahomed care se referea la "păcătoși".

O organizație care s-a opus mesajului - care a fost în cele din urmă eliminat - a fost Societatea Umanistă din Marea Britanie, care a declarat: "Această difuzare a scripturilor religioase este profund greșit judecată. Gările publice nu ar trebui să-i îndemne pe păcătoși să se pocăiască".

Cu toate acestea, Londra, unde aproape unul din șapte locuitori este musulman, a fost sursa de inspirație pentru afișul "Ramadan fericit" din Köln.

Este ideea studentei germane la drept Saliha Bektas, care, în timp ce studia la Londra anul trecut, l-a văzut pe primarul laburist Sadiq Khan aprinzând primele lumini de Ramadan din Marea Britanie.

Khan - un musulman practicant care ține post strict de Ramadan și care frecventează în mod regulat moscheea Al-Muzzammil din Tooting, în sudul Londrei - a aprins și în acest an 30.000 de lumini dispuse de-a lungul unei porțiuni din Oxford Street, de lângă Hyde Park până la Piccadilly Circus și Leicester Square.

