Lucrătorii vamali europeni au pierdut luptă cu traficanții de droguri, deoarece comerțul cu cocaină în valoare de 10 miliarde de euro duce la o creștere dramatică a criminalității violente în nord-vestul Europei. Franța, Belgia și Olanda se confruntă cu un val de atacuri cu cocktail-uri Molotov, mașini capcană și lupte armate, scrie The Guardian.

Între cele două canale ale celui mai mare port de containere din Franța se află un labirint de alei înguste, bungalouri din anii 1950 și – de-a lungul unui drum – o serie descurajantă de magazine închise cu obloane.

Les Neiges este cartierul docherilor din Le Havre, cel mai mare port francez de mărfuri. La capătul fiecărei străzi laterale se ridică un gard înalt de 3 metri din beton și oțel dotat cu sârmă ghimpată. Dincolo de gard se află macaralele care procesează peste 3 milioane de containere pe an. O cantitate tot mai mare de cocaină se află ascunsă în aceste containere, depozitată printre banane, creveți congelați, zahăr și fructe la conservă. Din cantitatea record de 27 de tone de droguri descoperite în Franța anul trecut, mai mult de o treime a fost interceptată în portul din Normandia.

O piață în expansiune

„Ceea ce vedem de fapt”, a spus Laurent Laniel de la Centrul European de Monitorizare a Drogurilor și Dependenței de Droguri (EMCDDA), „este o încercare concertată și continuă de a inunda Europa cu cocaină. Este o piață în expansiune și nu dă semne de încetinire.”

În fiecare an începând din 2017, poliția și vameșii din statele UE au confiscat o cantitate mai mare de droguri decât cu un an în urmă. În 2021, cel mai recent an pentru care există date complete, cantitatea s-a ridicat la 303 tone – de cinci ori mai mare decât în urmă cu un deceniu. „Iar asta este doar ceea ce am interceptat. În acest moment, nu pare să fie o bătălie pe care o câștigăm.”

Consecințele, în interiorul și dincolo de porțile cheie din nord-vestul continentului, Anvers, Rotterdam și Le Havre, cresc corupția pe măsură ce cartelurile de droguri încearcă să coopteze firme de logistică portuară, oficiali și politicieni ai sindicatelor locale, chiar și sistemul judiciar - și o creșterea dramatică a criminalității violente.

Pe măsură ce traficanții din America de Sud se asociază cu bandele criminale organizate europene pentru a împărți prada unei piețe de 10 miliarde de euro, Țările de Jos, Belgia și Franța au fost martorii unor crime, torturi, atacuri, schimburi de focuri și morți legate de droguri. Au fost descoperite planuri credibile de răpire a miniștrilor de rang înalt.

Prețul colaborării

Conform unei liste de tarife găsite de poliție, prețul pentru a ajuta la extragerea unui container din port este de 75.000 de euro. Dacă îl mutați din raza CCTV sau mai aproape de un gard, câștigul este de 50.000 EUR, în timp ce împrumutarea insignei de securitate valorează 10.000 EUR. Recrutorii pot câștiga 100.000 de euro pe operațiune.

Sumele sunt mici în comparație cu profiturile uluitoare ale bandelor de droguri: un kilogram de cocaină cumpărat cu 1.000 de dolari în Columbia valorează mai mult de 35.000 de euro în Europa și, odată scos de contrabandă din port și porționat – sau diluat cu alte substanțe – poate fi vândut pe strada (sau, mai probabil, comandat prin WhatsApp sau Signal) pentru 50 € până la 70 € pe gram.

Prețul ezitării

Pentru cei care ezită, cartelurile de cocaină au alte metode, mult mai neplăcute. Peste 30 de muncitori din port au fost răpiți sau ținuți ostatici din 2017 și până acum. În 2020, un lider de sindicat de 40 de ani și tată a patru copii a fost omorât în bătaie și aruncat în spatele unei școli din cartier. Doi ani mai înainte, un altul a fost găsit viu după ce a fost torturat de traficanții de droguri, care l-au înjunghiat de mai multe ori în gambe cu o șurubelniță. Unii dintre ei cedează la presiune. „Vin la ei la poarta școlii sau în cafenea tipi care le arată poze pe mobil cu soția sau copiii lor”, a povestit Valérie Giard, o avocată care a apărat în instanță mai multe astfel de victime. „Le spun: fă ce îți spunem noi sau [familia ta] o pățește.”

Câștiguri

În Europa, cocaina se vinde chiar și de două ori mai scump decât în SUA, unde piața este saturată. În jur de 3,5 milioane de europeni consumau cocaină în 2021, de patru ori mai mulți decât acum 20 de ani. Europol estimează că valoarea totală a cocainei pe piața europeană este de 7,6-10,5 miliarde de euro. „Cu astfel de sume implicate, lanțul logistic a devenit foarte eficient”, a explicat Laniel. „Cel mai mult se folosesc containerele, dar și iahturi, bărci de pescuit, avioane private și, mai nou, semi-submersibilele sau dronele submarine.” Cel puțin 100.000 de persoane ar fi implicate în distribuirea drogurilor după ce ajung în Europa.

Transporturile sunt separate pentru a reduce costurile și riscurile și vândute unor sindicate criminale paneuropene, inclusiv „mafiei Mocro” marocane active în Belgia și Țările de Jos, bandelor sârbe, albaneze și kosovare și „Ndrangheta” din Calabria.

Principalul punct de intrare rămâne Anvers, la aproximativ 450 km nord-est de Le Havre, unde polițiștii și oficialii vamali – care, la fel ca în majoritatea porturilor, au resursele pentru a verifica doar între 1% și 2% din totalul containerelor – au interceptat peste 43 de tone de cocaină numai în prima jumătate a acestui an, după 110 de tone în 2022.

„Tsunamiul nu se mai oprește”

„Tsunamiul nu se mai oprește”, a spus Kristian Vanderwaeren, șeful autorității vamale din portul belgian. Procurorul șef al Bruxelles-ului, Johan Delmulle, a avertizat anul acesta că țara ar putea în curând să fie văzută drept un „narco-stat”, după valul de atacuri cu cocktail-uri Molotov, mașini capcană și lupte între infractori înarmați care a inundat străzile din Antwerp. Mai nou, în loc să cumpere produsul fabricat în America de Sud, grupările mafiote au început să construiască fabrici sofisticate În Europa pe care le folosesc pentru a extrage pasta de cocaină din mărfuri precum polimeri de plastic sau produse din asfalt, pe care mai apoi o transformă în praf de cocaină.

Peste 30 de astfel de laboratoare au fost demontate pe continent în 2021, potrivit EMCDDA. În mai, un raid al poliției într-o cabană îndepărtată din Galicia, nord-vestul Spaniei, ar fi găsit opt ​​„preparatori” care lucrează non-stop. Odată complet operațională, noua linie de producție ar fi putut produce 200 kg de cocaină pe zi, a spus poliția spaniolă.

„Cocaina ucide oamenii încet”, a spus Laniel. „Aduce, de asemenea, violență fără precedent și corupție. Mulți oameni răi câștigă sume uriașe de bani. Fenomenul este luat în serios acum. Dar este o provocare masivă”.

