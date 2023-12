Europa se poate îndrepta către ceva greu de conceput: alianța forțelor de centru-dreapta cu cele de extremă dreapta

Pe măsură ce anul 2023 se apropie de sfârșit, există un sentiment de panică tot mai mare în Europa. De la invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Uniunea Europeană a fost preocupată de integrarea țării – văzută pe scară largă ca o necesitate geopolitică – și de reforma internă necesară pentru a face acest lucru posibil. Dar de-a lungul acestui an, pe măsură ce contraofensiva ucraineană a fost în stare de stagnare, tensiunile dintre statele membre au crescut, scrie, în The New York Times, Hans Kundnani, autorul cărții „Eurowhiteness: Culture, Empire and Race in the European Project” (Euroalbul: Cultură, imperiu și rasă în proiectul european).

Întrucât membrii nu au fost de acord cu privire la chestiuni precum politica climatică și războiul din Gaza, unitatea în jurul sprijinului Ucrainei a dat și ea semne de ruptură. Fără o perspectivă a sfârșitului războiului, premierul Ungariei, Viktor Orban, și-a intensificat eforturile pentru a limita sprijinul blocului comunitar pentru Ucraina; alegerea lui Robert Fico în Slovacia i-a oferit un alt aliat la cauză. Într-un șoc și mai mare luna trecută, partidul de extremă dreaptă al lui Geert Wilders a devenit cea mai mare forță din parlamentul olandez. Indiferent dacă Wilders poate forma sau nu un guvern, demonstrația sa puternică poate duce la perturbări suplimentare în Europa, în Ucraina și multe altele locuri.

Ads

Elitele europene au dreptate să-și facă griji. Dar accentul pus pe diviziunile în interiorul blocului ascunde o dezvoltare mult mai tulburătoare care are loc în adâncuri: o reunire a formațiunilor de centru-dreapta cu cele de extrema dreaptă, în special în privința chestiunilor legate de identitate, imigrație și islam. Odată cu alegerile parlamentare europene de anul viitor, această convergență aduce o imagine mai clară a posibilității apariției unei uniuni de extremă dreapta. Până de curând, așa ceva ar fi părut de neconceput. Acum este clar plauzibil.

Convergența dintre centrul-dreapta și extrema dreaptă

În ultimul deceniu, politica europeană a fost înțeleasă pe scară largă în termenii unei opoziții binare între liberalism și iliberalism. În timpul crizei refugiaților din 2015, de exemplu, cancelarul Germaniei Angela Merkel și premierul Ungariei Viktor Orban au fost văzuți ca opuși politici - ea imagine a liberalismului, el a iliberalismului. Cu toate acestea, partidele lor, creștin-democrații de centru-dreapta și Fidesz de extremă-dreapta, se aflau în aceeași grup în Parlamentul European, Partidul Popular European. Cu alte cuvinte, erau aliați politici. (Fidesz a fost suspendat din grup în 2019 și a renunțat în cele din urmă în 2021.)

Ads

De atunci, convergența dintre centrul-dreapta și extrema dreaptă în Europa a mers mai departe. Lecția pe care partidele de centru-dreapta au tras-o din ascensiunea populismului de dreapta a fost că trebuie să adopte o parte din retorica și politicile sale. În schimb, unele partide de extremă dreapta au devenit mai moderate, deși într-un mod selectiv. La nivel național, partidele din cele două tabere au guvernat împreună, atât formal, ca în Austria și Finlanda, cât și informal, ca în Suedia.

Cu toate acestea, cea mai frapantă ilustrare a acestei convergențe este relația armonioasă dintre centrul-dreapta european și Giorgia Meloni, lidera formațiunii post-fasciste Frații Italiei, care a devenit prim-ministru al Italiei anul trecut. De îndată ce a indicat că nu va perturba politica economică a blocului și că va sprijini Ucraina, Partidul Popular European a fost dispus să colaboreze cu ea – iar liderul său, Manfred Weber, a încercat chiar să formeze o alianță cu ea. Centrul dreapta, se pare, nu are nicio problemă cu extrema dreaptă. Are doar o problemă cu cei care sfidează instituțiile și pozițiile UE, scrie The New York Times.

Ads

Problema migrației

Cei doi, de fapt, pot fi de acord cu multe - ceva care se manifestă cel mai clar în politica de imigrație. Spre deosebire de imaginea sa progresistă, Uniunea Europeană, la fel ca Donald Trump, a căutat să construiască un zid – în acest caz, în Marea Mediterană – pentru a împiedica migranții să sosească pe țărmurile sale. Din 2014, peste 28.000 de oameni au murit acolo în timp ce încercau cu disperare să ajungă în Europa. Human Rights Watch a declarat la începutul acestui an că politica UE ar putea fi rezumată în trei cuvinte: „Lasă-i să moară”.

Abordarea distinctivă a Uniunii Europene asupra migrației depinde de ceea ce s-ar putea numi delocalizarea violenței. Chiar dacă a primit milioane de refugiați ucraineni, blocul a plătit regimurilor autoritare din țările nord-africane pentru a împiedica migranții din Africa subsahariană să ajungă în Europa, adesea în mod brutal . Prin această formă grotescă de externalizare, sindicatul poate continua să insiste că reprezintă drepturile omului, care sunt esențiale pentru imaginea sa de sine. În acest proiect, centrul dreapta și extrema dreaptă sunt în pas de blocare. În iulie, Meloni s-a alăturat șefei Comisiei Europene și premierului olandez pentru a semna un astfel de acord cu Tunisia.

Ads

Cazul Americii

Încețoșarea granițelor dintre centrul dreapta și extrema dreaptă nu este întotdeauna la fel de ușor de observat ca în Statele Unite. În parte, pentru că procesul, care are loc în lumea complexă a UE, este subtil. Dar este și din cauza unei viziuni simplificate a extremei drepte ca naționaliști, ceea ce le face să pară incompatibile cu un proiect postnațional precum Uniunea Europeană. Cu toate acestea, extrema dreaptă de astăzi vorbește nu numai în numele națiunii, ci și în numele Europei. Are o viziune civilizațională a Europei albe, creștine, care este amenințată de străini, în special de musulmani.

O astfel de gândire se află în spatele întăririi politicii de migrație. Dar influențează și Europa într-un mod mai profund: uniunea a ajuns să se vadă din ce în ce mai mult ca apărând o civilizație europeană în pericol, în special în politica sa externă. În ultimul deceniu, pe măsură ce blocul s-a văzut ca fiind înconjurat de amenințări, nu în ultimul rând din partea Rusiei, au existat nenumărate dezbateri despre „autonomie strategică”, „suveranitate europeană” și „o Europă geopolitică”. Dar figuri precum președintele Emmanuel Macron al Franței au început și ele să încadreze politica internațională ca o ciocnire a civilizațiilor, în care o Europă puternică și unită trebuie să se apere.

Ads

În acest sens, Macron nu este atât de departe de figuri de extremă dreaptă precum Wilders, care vorbesc în termenii unei civilizații europene amenințate. Succesul său electoral din Olanda ar putea fi un preludiu, se tem mulți, la o schimbare majoră spre dreapta la alegerile parlamentare europene din iunie. Asta ar da extremei drepte o putere substanțială de a modela următoarea comisie și mai mult decât cea actuală – atât direct, cu posibilitatea unor figuri de extremă-dreapta în poziții de vârf, cât și indirect, cu preocupările lor canalizate de centrul dreapta.

Susținătorii blocului tind să vadă unitatea europeană ca un scop în sine – sau să presupună că o Uniune Europeană mai puternică, idealizată de mult ca o forță civilizatoare în politica internațională, ar fi în mod automat în beneficiul lumii întregi. Dar, pe măsură ce uniunea se unește în jurul apărării unei civilizații europene amenințate și a respingerii imigrației non-albe, trebuie să ne gândim din nou dacă este cu adevărat o forță spre bine, conchide Hans Kundnani.

Ads