”Zidul de drone”, o realitate încă îndepărtată. Cele mai mari patru economii UE optează pentru declarații precaute, nu ritm alert de punere în practică

Autor: Veronica Andrei
Joi, 02 Octombrie 2025, ora 18:22
Drona surprinsă pe un aeroport FOTO: X/ nexta.tv

Presiunea de a întări securitatea spațiului aerian la frontul estic al Uniunii Europene s-a intensificat după mai multe incidente recente cu drone în nordul și estul Europei. Dar cele patru mari economii ale blocului comunitar („Big Four”) resping ritmul alert propus pentru implementarea planului Comisiei Europene cunoscut drept „zidul de drone”.

La sosirea la summitul informal de la Copenhaga, liderii UE au expus poziții divergente cu privire la modul și viteza în care proiectul ar trebui lansat.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, de obicei susținător al proiectelor industrial‑defensive europene, și‑a exprimat o reținere clară. „Este o problemă mult mai complexă decât ridicarea unui „dom” sau a unui „zid””, a declarat el reporterilor, subliniind că lansarea proiectului nu ar trebui să fie grăbită. Macron a insistat pe nevoia unor sisteme avansate de avertizare, capacități balistice europene pe termen lung, sisteme anti‑drone și soluții de apărare solară.

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a evitat subiectul în preambulul discuțiilor, concentrându‑se pe competitivitatea economică și pe sprijinul continuu pentru Ucraina. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat că zidul de drone nu va fi operațional decât peste câțiva ani.

Spania, reprezentată de Pedro Sánchez, destul de îndepărtată geografic de fronturile estice, a ales să schimbe registrul: nu a răspuns direct la propunere, ci a accentuat vulnerabilitățile Europei în fața atacurilor hibride.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a atras atenția că proiectul nu ar trebui să privească doar frontiera estică. „Dacă greșim și ne concentrăm exclusiv pe est, uitând de flancul sudic, riscăm să nu fim eficienți”, a spus ea. Meloni a pledat pentru o pregătire calmă, nu reacții la provocări.

Comentariile celor patru mari economii, mari contributoare la bugetul UE, reflectă distanța semnificativă dintre statele din vest și cele din est. Parisul și Berlinul, considerate „motoarele Europei”, sunt percepute drept esențiale pentru validarea oricărei inițiative a Comisiei înainte de a merge mai departe. Fără susținerea lor fermă, proiectul rămâne fragil.

În schimb, liderii baltici cer pași rapizi. Prim‑ministrul Letoniei, Evika Siliņa, a spus că aderă la ambiția unui termen de un an, un an și jumătate pentru implementare ‒ nu trei, cum sugerează unii. Președintele Lituaniei, Gitanas Nausėda, a îndemnat la măsuri urgente: „Documentele nu detectează dronele care vin dinspre Rusia sau Belarus. Avem nevoie de acțiuni”.

Inițiativa „zidului de drone” a fost propusă luna trecută de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul anual privind Starea Uniunii. Însă, clar, ecoul acestei propuneri depinde de capacitatea UE de a depăși reticențele și de a se mobiliza rapid.

