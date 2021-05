Nationalistii scotieni au castigat alegerile si promit un nou referendum pentru independenta

Intr-o critica adusa premierului britanic Boris Johnson , care a spus ca va bloca un nou vot referitor la secesiune, Sturgeon a spus ca ar fi absurd ca vreun politician din Londra sa incerce sa blocheze votul."Singurii oameni care pot decide viitorul Scotiei sunt poporul scotian si niciun politician din Westminster nu poate sau nu ar trebui sa stea in calea acestui lucru", a declarat Sturgeon pentru BBC TV. Rezultatele alegerilor au aratat ca Partidul National Scotian (SNP) al lui Sturgeon a obtinut un rezultat bun pentru un al patrulea mandat consecutiv, dupa ce a triumfat in 62 din cele 86 de locuri declarate pana acum pentru Parlamentul cu 129 de locuri.Cu toate acestea, sistemul electoral - care aloca 56 de locuri pe o baza de reprezentare proportionala, care ajuta partidele mai mici, - inseamna ca este foarte putin probabil sa obtina o majoritate generala, scazand cu unul sau doua locuri.Verzii scotieni, care sustin, de asemenea, independenta, erau asteptati sa castige mai mult de o jumatate de duzina de locuri. "Se pare ca este dincolo de orice indoiala ca va exista o majoritate pro=independenta in acest parlament scotian", a spus Sturgeon."Conform oricarui standard normal al democratiei, acea majoritate ar trebui sa aiba angajamentul pe care si l-a luat fata de locuitorii Scotiei. Johnson, despre care guvernul britanic afirma ca trebuie sa aprobe un referendum pentru ca acesta sa fie legal, a declarat in repetate randuri ca nu va permite unul, subliniind ca scotienii au sprijinit sa ramana in Regatul Unit intr-unreferendum organizat "o data la generatie", in 2014.Aceste pozitii creeaza conditiile pentru o ciocnire amara intre guvernul scotian din Edinburgh si administratia Johnson din Londra, care ar putea duce in cele din urma la incheierea uniunii de 314 de ani a Scotiei cu Anglia si Tara Galilor.Nationalistii sustin ca au de partea lor autoritatea democratica; guvernul britanic afirma ca legea este de partea sa. Este probabil ca decizia finala cu privire la referendum sa fie solutionata de instante. Scotienii au votat in 2014 sa ramana parte a Regatului Unit cu 55% la 45%. Sondajele sugereaza ca rezultatul unui al doilea referendum ar fi prea strans pentru a fi atribuita o victorie. Sustinatorii uniunii sustin ca, fara majoritatea SNP, nu exista un mandat pentru un referendum, in timp ce Johnson a spus ca este gresit sa ne concentram mai degraba pe independenta decat pe recuperarea dupa pandemia de Covid-19."Cred ca un referendum in contextul actual este iresponsabil si nesabuit", a declarat Johnson pentru ziarul Daily Telegraph.Politica scotiana se indeparteaza de alte parti ale Regatului Unit de ceva timp, dar scotienii raman divizati in urma unui nou vot privind incheierea uniunii de 314 de ani a tarii lor cu Anglia si Tara Galilor.Iesirea Marii Britanii din UE - la care majoritatea scotienilor s-au opus -, precum si perceptia ca guvernul condus de Sturgeon a gestionat bine criza Covid-19 si antipatia fata de guvernul conservator al lui Johnson din Londra au intarit sprijinul pentru miscarea de independenta a Scotiei.Sturgeon, care a declarat ca va organiza un referendum numai dupa ce incheierea pandemiei de coronavirus, a exclus organizarea unui vot ilegal. Ea a spus ca depinde de guvernul britanic sa lanseze o contestatie in justitie pentru a bloca votul."Daca Boris Johnson sau oricine este prim-ministru la acea vreme, va abea vreun respect pentru democratia scotiana, vor veni impreuna cu guvernul scotian, asa cum sa intamplat in 2014 si vor fi de acord (sa permita un referendum)", a spus Sturgeon."Absurditatea si natura scandaloasa a unui guvern Westminster, care ar putea merge in instanta pentru a rasturna democratia scotiana, nu ma pot gandi la un argument mai colorat pentru independenta Scotiei decat acesta", a spus ea.