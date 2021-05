Lidera miscarii nationaliste Sinn Fein: Rezultatul alegerilor din Scotia este "semnificativ" pentru miscarea irlandeza de unitate

Partidul National Scotian (SNP), care a promis sa organizeze un referendum pentru independenta daca va revini la putere, se indreapta spre victorie sambata, in alegerile parlamentare din Scotia, dar fara o majoritate absoluta.Lidera Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a declarat ca partidul sau, care conduce in comun guvernul regional din Irlanda de Nord, aflata sub administratie britanica si care este principalul partid de opozitie din Irlanda, va urmari "foarte atent" ce se va intampla in Scotia."Rezultatul este semnificativ... si cred ca este doar o noua dovada ca politica din Marea Britanie si din Irlanda traverseaza o perioada de schimbari fundamentale", a declarat McDonald pentru Reuters."Va exista fara indoiala un sondaj la frontiera (cu privire la unitatea irlandeza). Ne rezumam la o chestiune de moment. (Dar), desigur, un referendum in Scotia, desigur, independenta in Scotia schimba in mod fundamental aranjamentele constitutionale din Marea Britanie si va avea un efect foarte puternic aici, in Irlanda".Premierul britanic Boris Johnson a declarat ca va respinge cererile pentru organizarea unui nou referendum pentru independenta, deoarece scotienii au sprijinit ramanerea in Marea Britanie in 2014.Sinn Fein cere de ani de zile, si din ce in ce mai mult de cand britanicii au votat in 2016 pentru iesirea din Uniunea Euopeana, ca Irlanda de Nord sa se uneasca cu Republica Irlanda, in pofida faptului ca o majoritate din Irlanda de Nord a votat sa ramana.Conform unui acord de pace din 1998 care a pus capat in mare masura unor trei decenii de violenta intre nationalistii catolici care doresc unitatea irlandeza si unionistii protestanti care doresc sa ramana in Marea Britanie, Londra poate convoca un referendum daca pare probabila o majoritate "da".In timp ce majoritatea sondajelor sugereaza ca un referendum in Irlanda de Nord privind iesirea din Marea Britanie ar esua daca ar fi convocat astazi, ratele mai mari ale natalitatii in randul nationalistilor irlandezi catolici ar putea schimba echilibrul de putere intr-o generatie.McDonald, al carei partid a presat guvernul irlandez sa se pregateasca acum pentru a evita conflictul post-referendum prin care a trecut Marea Britanie, crede ca un sondaj la frontiera ar putea avea loc in urmatorii cinci ani, sau cel tarziu pana la sfarsitul deceniului.Un sondaj de opinie recent sugereaza ca Sinn Fein ar putea deveni pentru prima data cel mai mare partid din parlamentul nord-irlandez, iar McDonald a declarat ca alegerile de anul viitor ar putea fi "extrem de" semnificative pentru viitorul Regatului Unit."Da, exista sanse ca Sinn Fein sa apara ca cel mai mare partid si, prin urmare, sa ocupe functia de prim-ministru. In sine, acest lucru indica din nou realitatea schimbarii si a schimbarilor constitutionale iminente".