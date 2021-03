Premierul Scotiei, acuzat ca a "inselat" Parlamentul in legatura cu modul in care Guvernul a gestionat acuzatiile de agresiune sexuala aduse fostului prim-ministru

Comisia insarcinata sa faca lumina asupra gestionarii de catre guvernul local a acuzatiilor impotriva fostului prim-ministru si lider al SNP Alex Salmond, absolvit de justitie in 2020, a concluzionat cu cinci voturi pentru si patru impotriva ca exista o contradictie in relatarea lui Nicola Sturgeon despre o reuniune de la inceputul afacerii, potrivit mai multor media locale.Raportul comisiei este asteptat la inceputul saptamanii viitoare, dar o astfel de concluzie risca sa intensifice apelurile la demisia lui Nicola Sturgeon, al carei partid pro-independenta, SNP, doreste ca alegerile de la 6 mai sa devina o trambulina pentru un nou referendum asupra independentei.La 3 martie, in fata comisiei, Nicola Sturgeon a dat asigurari ca a actionat "in mod corespunzator" si a apreciat ca "absurde" acuzatiile de complot formulate de fostul ei mentor."Prim-ministrul a spus comisiei adevarul timp de opt ore si isi mentine afirmatiile", a spus un purtator de cuvant al liderei scotiene, denuntand prejudecatile reprezentantilor opozitiei din comisie inainte ca Nicola Strugeon sa fie audiata.Aceasta scandal fratricid ii afecteaza pe separatisti, care spera sa invinga in alegeri pentru a obtine organizarea unui nou referendum de autodeterminare pentru Scotia Premierul britanic, Boris Johnson , refuza ferm, spunand ca problema a fost solutionata printr-un referendum in 2014, dar sondajele din ultimele luni au aratat o majoritate in favoarea independentei.Alex Salmond a fost mult timp omul-forte al Scotiei, conducand SNP timp de 20 de ani, dintre care a facut cel mai important partid. In 2014, el s-a retras dupa victoria "nu" la referendumul privind independenta.El a fost achitat in martie 2020 de o instanta scotiana de 13 acuzatii de agresiune sexuala si tentativa de viol impotriva a noua femei in perioada iunie 2008-noiembrie 2014.Inca din 2019, guvernul scotian a recunoscut ca a gestionat gresit ancheta interna asupra plangerilor impotriva lui Alex Salmond de catre doua femei si apoi a fost de acord sa-i plateasca mai mult de 500.000 de lire sterline (579.000 de euro) pentru a-i acoperi cheltuielile de judecata.