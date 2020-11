Premierul Scotiei vrea un nou referendum asupra independentei cat mai curand posibil anul viitor

Liderul Partidului National Scotian a declarat ca anticipeaza organizarea votului "in prima parte" a noii sesiuni parlamentare, care va incepe anul viitor, scrie The Times. Scotia ar trebui sa aiba oportunitatea de a alege daca sa devina independenta mai degraba in prima, decat in ultima parte a viitoarei sesiuni parlamentare", a declarat Sturgeon pentru postul ITV Border, potrivit The Times.Cu prilejul unui referendum privind independenta din 2014 scotienii au votat in proportie de 55% pentru ramanerea in Regatul Unit. Nicola Sturgeon considera ca Brexitul a schimbat datele problemei, dupa ce Scotia a votat masiv in 2016 impotriva iesirii din Uniunea Europeana , decisa totusi la scara nationala si devenita efectiva de la sfarsitul lui ianuarie 2020.Potrivit unui sondaj Ipsos MORI dat publicitatii in octombrie, in cazul unui nou referendum, doar 42% dintre scotieni s-ar opune declararii independentei.Apelurile pentru o Scotie independenta revin si dupa modul foarte criticat in care Londra si premierul Boris Johnson au gestionat pandemia de COVID-19.In prezent, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord include Anglia, Irlanda de Nord, Scotia si Tara Galilor.Regatul Unit in ansamblu a votat cu 52 la 48 % pentru a parasi UE in referendumul din 2016: Anglia si Tara Galilor au votat pentru iesirea din UE, dar Scotia si Irlanda de Nord a votat pentru ramanerea in bloc.