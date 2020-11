Scotia intra in cea mai dura perioada de restrictii anti-COVID: restaurantele, magazinele neesentiale si saloanele de infrumusetare vor fi inchise

In Scotia , incepand cu orele locale 18:00, in 11 zone, printre care orasul Glasgow, cluburile si restaurantele vor fi inchise pana pe 11 decembrie, la fel si magazinele neesentiale si saloanele de infrumusetare. In schimb, scolile vor ramane deschise.Aceste masuri vor viza peste 2 milioane de persoane dintr-o populatie de 5,5 milioane.In Irlanda de Nord, guvernul local a decis joi seara sa impuna doua saptamani de carantina suplimentare, de la 27 noiembrie pana pe 11 decembrie. Anuntul intervine dupa o relaxare partiala in urma a cinci saptamani de restrictii decretate la mijlocul lui octombrie, unele activitati comerciale precum cafenelele, frizeriile si saloanele de infrumusetare fiind autorizate sa redeschida vineri.Aceste activitati comerciale, la fel ca alte activitatii neesentiale, vor trebui sa inchida din nou in timpul noii carantine. Cluburile si restaurantele, care erau autorizate sa redeschida pe 27 noiembrie, vor ramane inchise doua saptamani in plus. Si in Irlanda de Nord copiii vor putea merge in continuare la scoala.Cei 1,9 milioane de locuitori ai Irlandei de Nord sunt invitati sa lucreze in telemunca daca este posibil si nu vor putea sa iasa din locuinta decat pentru motive precise, cum sunt cumparaturile sau exercitiile fizice.In fata riscului de a vedea spitalele "saturate in urmatoarele saptamani", "o interventie ferma, cu o cadenta minutios aleasa, este necesara pentru a avea un Craciun sigur si fericit", a comentat premierul nord-irlandez Arlene Foster, intr-un comunicat.In Regatul Unit, tara cea mai indoliata de pandemie din Europa, cu aproape 54.000 de morti, fiecare provincie decide propria sa strategie in fata crizei sanitare. Anglia si cei 56 de milioane de locuitori au intrat in carantina pentru patru saptamani, pana pe 2 decembrie.