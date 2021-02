Finlanda modifica Legea Bolilor Transmisibile pentru a permite controale obligatorii de sanatate. Nerespectarea, pedepsita cu inchisoarea

Intra in vigoare de luni

"Avem mai multe instrumente pentru a combate boala", a declarat Krista Kiuru, ministrul afacerilor familiei si serviciilor sociale, dupa aprobare.De exemplu, un control de sanatate ar putea fi ordonat pentru calatorii care sosesc dintr-o anumita tara sau pentru angajati la un anumit loc de munca, a spus ea. Nerespectarea ar putea duce la amenda sau chiar la trei luni de inchisoare. Pana acum, controalele sanitare si testele pentru COVID-19 au fost voluntare. Multi oameni au respins sa fie testati.O persoana care s-a imbolnavit sau este suspectata ca a fost expusa la o boala transmisibila va fi de asemenea obligata sa furnizeze informatii autoritatilor sanitare care incearca sa identifice sursa infectiei. Acest lucru era anterior voluntar.Alte masuri ar permite autoritatilor locale sau regionale sa limiteze numarul de clienti in magazine, sa ordone inchiderea temporara a salilor de sport si spa-urilor sau reducerea numarului de pasageri in transportul public. Amendamentele ar urma sa intre in vigoare luni si sa se aplice pana la sfarsitul lunii iunie.Intre timp, Agentia Administrativa Regionala de Stat din sudul Finlandei a anuntat ca adunarile publice in regiunea Uusimaa a capitalei finlandeze Helsinki vor fi limitate la cel mult sase persoane, incepand de luni pana pe 14 martie, mentionand deteriorarea situatiei epidemice.Guvernul a extins recent restrictiile mai stricte de intrare in tara, pe fondul temerilor privind noile mutatii ale coronavirusului. Finlanda a inregistrat aproximativ 52.600 de cazuri de coronavirus si 726 de decese legate de COVID-19.