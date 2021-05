Zeci de finlandezi arestati in timpul unei manifestatii anti-restrictii

Manifestatia, care a reunit pana la 300 de persoane in centrul capitalei finlandeze, a fost dispersata de fortele de ordine care nu au deplans niciun incident major, relateaza AFP.Intalnirile publice cu mai mult de sase persoane sunt interzise la Helsinki din cauza pandemiei provocate de coronavirus, iar organizatorii au anuntat o demonstratie de sase persoane.In total, aproximativ cincizeci de persoane au fost arestate pentru refuzul respectarii ordinelor autoritatilor si vor fi amendate. Finlanda si cei 5,5 milioane de locuitori ai sai au unul dintre cele mai bune bilanturi impotriva COVID-19 din Europa.Dupa o crestere la jumatatea lunii februarie, urmata de introducerea de noi restrictii, cum ar fi inchiderea restaurantelor, rata de contaminare a scazut brusc in luna aprilie, ceea ce a determinat guvernul sa anunte o relaxare treptata a masurilor.In Suedia , aproximativ 500-600 de persoane au manifestat pe strazile din Stockholm pentru "libertate si adevar". Demonstratia a durat mai mult de doua ore, in ciuda interventiei politiei pentru a o dispersa.Spre deosebire de masurile impuse pe scara larga in alte parti ale Europei, Suedia a adoptat initial o strategie bazata in principal pe recomandari, fara izolare si aproape fara masuri coercitive.Cu toate acestea, regatul scandinav s-a confruntat in noiembrie cu al doilea val major si a luat mai multe serii de masuri care restrictioneaza intrunirile publice (nu mai mult de opt persoane) si mesele din restaurante. Cafenelele, barurile si restaurantele trebuie sa inchida la 20:30.