O lege "istorica", aprobata in Franta. Actul sexual cu un copil cu varsta de sub 15 ani, scos in afara legii

In timp ce varsta legala pentru sexul consimtit era de 15 ani, procurorii din Franta trebuiau sa dovedeasca faptul ca actul sexual nu a fost consimtit, pentru a obtine o condamnare pentru viol."Aceasta este o lege istorica pentru copiii nostri si pentru societate", a afirmat ministrul Justitiei, Eric Dupond-Moretti, in Adunarea Nationala."Niciun agresor adult nu va mai putea sustine ca actual sexual cu un minor mai mic de 15 ani a fost consimtit".Votul in favoarea acestei legi a fost in unanimitate pentru versiunea finala, a anuntat Adunarea Nationala pentru Twitter Au existat ingrijorari din partea unor parlamentari ca o varsta de consimtamant sub care actul sexual constituie in mod automat viol ar putea incrimina o relatie sexuala consensuala intre un minor si o persoana cu doar cativa ani mai in varsta.In consecinta, a fost creata o clauza de tipul "Romeo si Julieta", care permite relatii sexuale intre un minor si o persoana cu o varsta mai mare cu cel mult cinci ani. Clauza nu se va aplica in cazurile de agresiune sexuala.Legislatia considera, de asemenea, ca actual sexual incestuos cu un minor de sub 18 ani este un viol.Intr-o tara care a pretuit multa vreme imaginea sa de tara a seductiei si a romantismului, abuzurile sexuale impotriva femeilor si copiilor au ramas nedetectate sau nedeclarate in esaloanele superioare ale puterii si in cercurile celebritatilor.Dar in ultimii ani a avut loc o schimbare de mentalitate. Miscarea #MeToo, care s-a extins la nivel mondial dupa ce in 2017 numeroase femei l-au acuzat pe producatorul american de film Harvey Weinstein de agresiune sexuala, s-a dovedit a fi un moment decisiv in Franta.La fel si caderea in dizgratie, in 2020, a unui scriitor francez care a scris deschis despre pedofilia sa.Franta isi inasprise deja legile privind delictele sexuale in 2018, cand a interzis hartuirea sexuala pe strazi, persoanele care fac remarci sexuale si indivizii agresivi fiind pasibili la amenzi aplicabile pe loc.