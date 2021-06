Ce a strigat agresorul presedintelui Macron inainte sa-l palmuiasca. Amenintarile au aparut inca din 2018 VIDEO

In jurul orei 14.40, Emmanuel Macron vizitand departamentul Drome din sudul Frantei , a parasit hotelul Tain-l'Hermitage si a plecat spre Valence, unde era asteptat la pranz. Cu toate acestea, a vrut sa se opreasca cativa metri mai tarziu pentru a saluta un grup de cetateni care venisera sa-l intampine.Macron s-a apropiat de bariere pentru a saluta multimea, i-a oferit bratul unui om care l-a apucat cu mana stanga si care, cu dreapta, l-a lovit peste fata, strigand cateva cuvinte printre care se disting "A bas la Macronie" - Jos Macronia (adica sistemul de putere din jurul lui Macron, conform expresiei folosite de detractorii sai) si "Montjoie Saint-Denis", un strigat de razboi medieval folosit ca slogan de extrema dreapta cu simpatii monarhiste.Palma peste fata lui Macron starneste o emotie enorma in Franta , presedintele a inceput cu cateva zile in urma un fel de "Turul Frantei" pentru a intra in contact direct cu cetatenii.In timpul revoltei vestelor galbene, care a inceput in noiembrie 2018, au existat amenintari impotriva guvernului si, in special, impotriva presedintelui Macron, acuzat ca ar fi parte a unei elite indepartate de oameni. "Turul Frantei" a fost decis partial sa raspunda la aceste critici si pentru pregatirea candidaturii celui de-al doilea mandat prezidential.Premierul Jean Castex, care raspundea la intrebarile deputatilor despre actiunea guvernului in Adunarea Nationala, a intrerupt programul si a chemat tara la un "salt republican, suntem cu totii implicati. Politica nu poate fi violenta, nici verbala, nici fizica, democratia este in joc >> . Solidaritate a venit si din partea opozitiei, de la Marine Le Pen (Rassemblement national) - "Condamn cu tarie agresiunea fizica intolerabila indreptata catre presedintele Republicii".Palma impotriva lui Macron face parte dintr-un context de mare nervozitate, intre entuziasmul pentru redeschiderea progresiva a magazinelor, restaurantelor, cinematografelor si pentru revenirea la un post-Covid aproape normal si agravarea indusa de pandemia fracturilor economice si identitare care strabate societatea franceza.Cu doar cateva minute mai devreme, Macron sustinuse o conferinta de presa cerand calm in viata politica si sociala: << Viata democratica are nevoie de calm si respect, din partea tuturor, a liderilor politici, precum si a cetatenilor. Intr-o democratie, opiniile contrare pot fi exprimate in mod liber pe strada, in ziare, la televizor si la intervale regulate de votare. In schimb, exista un sfarsit al violentei si al urii. Daca ura si violenta revin, ele slabesc democratia. Asa ca ii indemn pe toti sa respecte si sa se calmeze >>, citeaza Corriere della Sera