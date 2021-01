Un celebru chef francez a murit la varsta de 85 de ani. El a deschis primul restaurant din Marea Britanie care a obtinut o stea Michelin

"Nu se simtea bine de un timp", este specificat in text. Decesul sau vine la cateva luni dupa cel al fratelui sau mai mic Michel, in martie, la varsta de 78 de ani.Comandor al Ordinului Imperiului Britanic, Albert Roux si-a construit intreaga cariera in Marea Britanie , unde a inceput ca ucenic de bucatarie la varsta de 18 ani, potrivit site-ului dedicat familiei Roux. S-a instalat definitiv aici dupa ce a efectuat stagiul militar in Algeria, apoi a lucrat timp de doi ani la ambasada Marii Britanii din Paris.Albert Roux este celebru pentru ca a deschis la Londra in 1967 impreuna cu fratele sau Michel restaurantul "Le Gavroche". A fost primul restaurant din Marea Britanie care a obtinut o stea Michelin , in 1974. Va mai primi doua, apoi trei stele in 1982. Astazi, mai are doua. Este localul preferat al lui Elizabeth Bowes-Lyon, mama reginei Elizabeth a II-a.Dupa "Le Gavroche", cei doi frati au infiintat "The Waterside Inn" la Bray, in vestul Londrei, in 1972, in prezent condus de nepotul sau si fiul lui Michel, Alain Roux. Localul nu a pierdut niciuna dintre cele trei stele de la atribuirea de catre Ghidul Michelin in 1985, singurul din afara Frantei care a realizat o astfel de performanta.Considerati drept nasii bucatariei moderne in Marea Britanie, fratii Roux au avut drept uncenici unele dintre cele mai mari nume ale gastronomiei britanice, intre care Gordon Ramsay. Albert si Michel Roux au infiintat si Bursa La Roux Brothers, fondata in 1984 pentru a-i ajuta pe tinerii chefi sa inceapa o cariera in domeniu.