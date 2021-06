Un pahar de vin consumat in fiecare zi nu mai este considerat "medicament": "Trebuie sa ne oprim sa mai spunem ca este bun pentru inima"

"Orice consum - chiar si scazut - (de alcool) are un efect daunator asupra sanatatii", subliniaza autorii acestui raport de "expertiza colectiva", publicat vineri, privind reducerea efectelor negative asociate alcoolului, consumat de circa 43 de milioane de persoane in Franta Nivelurile de consum raman ridicate, in special in randul tinerilor, in timp ce in Franta sunt raportate "41.000 de decese anual (dintre care 11.000 de femei) asociate consumului de alcool , cu un cost social estimat la 118 miliarde de euro", se mentioneaza in acest document de 700 de pagini, ce contine recomandari.Autorii documentului recomanda inasprirea legii Evin din 1991 (privind lupta impotriva fumatului si a alcoolismului) "considerabil slabita" in ultimii ani, prin interzicerea publicitatii pe internet si in spatiul public, si prin cresterea pretului (prin impozitarea bauturilor pe gram de alcool sau cu pret minim ca in Scotia ).Documentul sugereaza, de asemenea, "reducerea disponibilitatii alcoolului" (prin intervale orare de vanzare si numarul de magazine sau licente) si "reamintirea reperelor privind consumul cu risc redus de alcool" (nu mai mult de doua pahare pe zi si nu zilnic), precum si "vulnerabilitatea biologica mai mare a femeilor fata de alcool". Consumul de alcool este direct sau indirect responsabil pentru circa 60 de boli, inclusiv pentru anumite tipuri de cancer (cum ar fi cancerul de san), dar si pentru bolile cardiovasculare. Este, de asemenea, prima cauza a spitalizarilor si a doua cauza de deces evitabila in Franta (dupa fumat), reamintesc expertii."Trebuie sa ne oprim sa mai spunem ca este bun pentru inima", a declarat in legatura cu vinul rosu Mickael Naassila, cercetator in cadrul Inserm.