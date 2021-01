Un barbat din Franta, retinut pentru alerta cu bomba intr-un cimitir unde urma sa ajunga presedintele Macron ca sa se "distreze"

Plasat cateva ore in arest la sfarsitul saptamanii, barbatul, in varsta de 57 de ani, si-a recunoscut faptele, explicand ca a dorit sa "se distreze", potrivit sursei.Vineri dimineata, el a telefonat la primaria din Jarnac, afirmand ca mai multe bombe au fost plasate in cimitir, unde seful statului urma sa se reculeaga la mormantul fostului presedinte socialist, disparut in 1996.Amenintarea a fost luata in serios si echipele speciale prezente in comuna au inspectat cimitirul cu mare atentie. Fara sa gaseasca ceva suspect.La randul lor, jandarmii au demarat investigatiile pentru a-l identifica si localiza pe autorul alarmei false, necunoscut de justitie. In ziua comemorarii, el se afla in departament, dar anchetatorii nu au reusit sa il gaseasca.In cele din urma, a fost interpelat sambata la fiica sa, in Charente, departament in sud-vestul Frantei.