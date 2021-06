Ambasadorii francezi in tarile europene sunt mobilizati pentru a atrage turisti in Hexagon

Guvernul francez a publicat vineri o clasificare bazata pe culori (verde, portocaliu si rosu) care stabileste ce calatori care vin in Franta incepand cu data de 9 iunie vor putea sa intre fara test PCR si care vor fi supusi in continuare restrictiilor."S-a intrat in cele 15 zile decisive pentru a genera dorinta, a declansa achizitia" la turistii straini, a declarat secretarul de stat Jean-Baptiste Lemoyne la aceasta videoconferinta.Timp de mai mult de doua ore, el a vorbit rand pe rand cu ambasadorii , in principal din Europa, pentru a sonda posibilitatile de "revenire" a turistilor in Franta, prima destinatie turistica mondiala inainte de pandemie, cu 90 de milioane de vizitatori anual."Testul PCR gratuit pentru calatori este o exceptie franceza care poate fi utilizata ca argument", le-a spus el ambasadorilor.Printre tarile "furnizoare" de turisti, Germania a devenit prima piata in 2020, depasind Regatul Unit, care "ramane atent la conditiile sanitare", potrivit ambasadei Frantei la Londra.Regatul Unit, clasificat portocaliu de Franta, inregistreaza in continuare o cerere puternica pentru Hexagon. Circa 13 milioane de britanici dintre cei 72 de milioane care au calatorit in 2019 au venit in Franta. Din nefericire, varianta Delta, care a inregistrat o progresie puternica in tara, ar putea perturba reluarea calatoriilor.SUA, clasificate tot "portocaliu", pastreaza un puternic interes pentru Franta, intarit de seriale precum "Emily in Paris", potrivit ambasadei Frantei la Washington. Certificatele care sunt "in versiune tiparita" in SUA vor fi acceptate, a dat asigurari Jean-Baptiste Lemoyne, inclusiv pentru zborurile din 8 iunie care aterizeaza a doua zi la Paris.La nivel global, apetitul pentru Franta ramane prezent in strainatate, potrivit ambasadorilor, in pofida unei competitii "foarte serioase" a unor tari precum Grecia Spania si Italia Jean-Baptiste Lemoyne incepe marti un turneu european pentru a promova calitatile destinatiei Franta. "Nu trebuie sa ne cedam locul in termeni de atractivitate turistica", a subliniat el.In Franta, turismul a reprezentat in 2019 57 de miliarde de euro (circa 7,5% din PIB) si 2,87 milioane de locuri de munca.